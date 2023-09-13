Tecno представил новинки серии Pova 5

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno официально представил в России новый смартфон Pova 5 Pro 5G, а также лимитированную версию уже вышедшего смартфона Pova 5 — Free Fire Special Edition. Об этом CNews сообщили представители Tecno.

В дополнение к дизайну с интерактивной светодиодной подсветкой Pova 5 Pro 5G оснащен процессором MediaTek Dimensity 6080 5G, быстрой зарядкой 68 Вт и 6,8-дюймовым FHD+ экраном с частотой обновления 120 Гц.

Светодиодная подсветка работает в девяти цветовых режимах, которые можно настроить для различных сценариев, уведомлений и режимов работы смартфона. Подсветка реагирует на включение смартфона, низкий заряд аккумулятора, входящие вызовы, игровые сценарии и др.

При входящих вызовах мерцание подсветки синхронизируется с вибрацией смартфона, а во время зарядки меняет цвет в соответствии с уровнем заряда аккумулятора. Помимо динамичной подсветки, в дизайне корпуса используется технология микрогравировки и литографии, которые создают эффект объемных деталей.

Pova 5

Pova 5 Pro 5G оснащен процессором MediaTek Dimensity 6080. 8-ядерный чипсет повышает производительность смартфона и снижает энергопотребление.

Помимо процессора энергопотребление снижает алгоритм Smart 2.0, который распознает сценарии работы смартфона и анализирует уровень сигнала сети, чтобы автоматически переключаться между разными диапазонами, что экономит ресурс аккумулятора.

Благодаря встроенной памяти 256 ГБ и оперативной памяти 8 ГБ с возможностью виртуального расширения еще на 8 ГБ, время запуска смартфона снижается на 67%, скорость загрузки приложений — на 39%, а также поддерживается работа 25 приложений в фоновом режиме.

Pova 5 Pro 5G оснащен аккумулятором 5000 мАч. Такой объем батареи выдерживает 31 час телефонных разговоров, 9 часов игр, 13 часов общения в соцсетях и 12 часов просмотра видео. Даже если смартфон разрядится, запас энергии можно восполнить благодаря зарядке 68 Вт: на 50% за 15 минут и на 100% за 45 минут.

Безопасность аккумулятора и зарядки обеспечивают три программных решения. Battery Lab 3.0 анализирует сценарии использования смартфона и адаптирует к ним стратегии энергосбережения. Функция обходной зарядки подает питание напрямую к материнской плате, в обход аккумулятора, когда смартфон активно используется во время зарядки. Это помогает избежать перегрева и продлевает срок службы батареи.

Система мониторинга состояния порта зарядки предупреждает пользователя о наличии влаги или посторонних предметов внутри, что помогает избежать поломки устройства. А технология безопасности аккумулятора STS предотвращает короткие замыкания, которые также могут вывести телефон из строя.

Цветопередача, яркость и динамика игр поддерживаются FHD+ экраном на 6,8 дюйма с частотой обновления 120 Гц.

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Pova 5 Pro 5G адаптирован для игр Mobile Legends: Bang Bang и Free Fire. Смартфон достигает показателей максимум в 120 FPS и стабильно поддерживает уровень в 80 FPS. В игре Free Fire стабильно поддерживаются 90 FPS. В PUBG Mobile также оптимизирована виброотдача. Помимо этого, Pova 5 Pro 5G оснащен двумя Hi-Res динамиками с системой стереозвука DTS.

В Pova 5 Pro 5G модернизирована система охлаждения с испарительной камерой, которая реализует многоуровневый контроль температуры. Общая площадь рассеивания тепла 12 979 мм² включает графитовый радиатор и испарительную камеру площадью 2820 мм², что позволяет снизить температуру процессора на 2° даже в интенсивных игровых сценариях. Кроме того, Panther Engine 3.0 осуществляет программный контроль температуры и снижает энергопотребление в играх на 10%.

Pova 5 Pro 5G оснащен ИИ-камерой 50 МП, которая поддерживает несколько режимов съемки, включая HDR и портретный режим, а в процессе съемки фото пользователь может даже заменить небо на один из 12 вариантов в режиме «Выбор неба».

Серия Pova 5 также пополнилась лимитированной новинкой Pova 5 Free Fire, разработанной совместно с мобильной игрой Garena Free Fire.

Лимитированное издание Pova 5 Free Fire Edition

Лимитированное издание Pova 5 Free Fire Edition сочетает в себе эксклюзивные элементы, в которых легко узнаются персонажи игры: специальный дизайн упаковки с набором стикеров, картой игры Free Fire, а также возможности кастомизации интерфейса.

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Смартфон Pova 5 Pro 5G 256 ГБ + 8 ГБ доступен по стоимости 26 990 руб., а версия памяти 128 ГБ + 8 ГБ — 24 990 руб.. Новинки доступны в сети магазинов DNS и в официальном магазине Tecno на Ozon.

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Tecno — бренд смартфонов и устройств AIoT (искусственный интеллект и интернет-устройства), принадлежащий Transsion Holdings. В продуктовом портфолио Tecno — смартфоны, интеллектуальные носимые устройства и устройства AIoT, созданные для потребителей из более чем 70 стран.