Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Axelot Акселот Axelot Logistics Axelot Consult

Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult


25.12.2024 Axelot помогает поставщику группы ПАО «ММК» создать эффективную систему управления двором и складом

Специалисты Axelot разработали проект модернизации складского хозяйства для уполномоченного поставщика одного из крупнейших мировых производителей стали — Группы ПАО «ММК». Эти рекомендации помогут значите
20.12.2024 Axelot WMS подтвердила совместимость с продуктами «Группы Астра»

«Группа Астра» и Axelot рады сообщить об успешном завершении испытаний работоспособности системы Axelot WMS X5 в среде защищенной ОС Astra Linux и в связке с СУБД Tantor. Результаты испытаний подтвержден
16.12.2024 «Белый Раст» управляет складской логистикой терминально-логистического центра с помощью Axelot WMS

ать товары быстрее, а процесс оказания услуг стал максимально прозрачным. Руководство «Белый Раст» планирует тиражировать решение и на таможенном складе. Об этом CNews сообщили представители компании Axelot. Терминально-логистический центр «Белый Раст» является одним из действующих логистических центров новой формации, которые должны обеспечить ускорение доставки и обработки грузов, снизить
06.12.2024 «Технониколь» тиражировал Axelot WMS на новой производственной площадке в Казахстане

«Технониколь» тиражировал Axelot WMS на новом складе при производстве Алматы, с которым работают два бизнес-направления корпорации. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Корпорация «Технониколь» – междунар
05.12.2024 Внедрение Axelot WMS позволило компании «Бубль-Гум» модернизировать технологии грузообработки

Благодаря переходу на Axelot WMS компания «Бубль-Гум» смогла реализовать новые технологические процессы на складе и повысить эффективность работы распределительного центра. Об этом CNews сообщили представители Ax
29.11.2024 Компания «Юг-Инструмент» внедрила Axelot WMS

Система Axelot WMS позволяет компании «Юг-Инструмент» эффективно управлять складом в Краснодаре с учетом специфики всех бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители Axelot. ООО «Юг-Инс
26.11.2024 Axelot разработал концепцию нового склада «Мобил К» – крупнейшего в России дистрибьютера садового оборудования

Благодаря сотрудничеству с Axelot компания «Мобил К» получила концепцию современного складского комплекса, которая позволит максимально эффективно использовать площади помещений и ресурсы склада, чтобы обеспечить перспек
19.11.2024 Автоматизация позволила Records Trading Group ускорить отгрузку товаров клиентам

волила Records Trading Group реализовать на складе новую систему хранения, оптимизировать управление складскими остатками и снизить влияние человеческого фактора. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Records Trading Group – дистрибьютор автомобильных запасных частей, масел и аккумуляторов. Компания стремится к высокому уровню сервиса, она предлагает своим клиентам широкий ассортимен
08.11.2024 KSLux внедрил Axelot WMS

Внедрение Axelot WMS позволило интернет-магазину KSLux автоматизировать складские операции, рассчитать норму выработки персонала склада и по-новому контролировать исполнительскую дисциплину. Об этом CNew
02.11.2024 Axelot TMS помогает ООО «Форлогистик» эффективно управлять перевозками

ся гибкий инструмент планирования и контроля перевозок, учитывающий большое количество параметров и ограничений, который позволяет доставлять заказы точно в срок. Об этом CNews сообщили представители Axelot. ООО «Форлогистик» специализируется на оказании логистических услуг для компаний, занимающихся оптовой продажей высококачественных товаров для домашних животных, имеющих широкий ассортим
29.10.2024 «Стройтерминал Центр Красок» внедрил Axelot WMS

На складе дистрибьютора лакокрасочных материалов «Стройтерминал Центр Красок» в Москве реализован проект внедрения Axelot WMS. Внедрение системы позволило автоматизировать все ключевые бизнес-процессы склада и добиться прозрачности их выполнения, а также повысить качество обработки заказов. «Центр Красок» –
19.09.2024 Axelot автоматизировал таможенный склад Logistics Orient

Axelot автоматизировал таможенный склад Logistics Orient. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Для того чтобы автоматизировать ключевые бизнес-процессы и повысить эффективность управления таможенным складом в Ташкенте, Logistics Orient принял решение внедрить Axelot WMS. П
17.09.2024 Логистический консалтинг помог «Патио» и «Прадиус Нова» сэкономить средства путем оптимального перераспределения товаров

Компания Axelot выполнила проект логистического консалтинга для заказчика, имеющего два бизнеса: «Патио» и «Прадиус Нова» – разработав четыре концепции обработки товаров на складах компании в столице Бе
11.09.2024 Российское представительство Ravenol автоматизирует складскую логистику вместе с Axelot

Компания «Равенол Руссланд», представительство немецкой компании Ravenol в России, внедрила Axelot WMS. Благодаря этому ей удалось перенести задачи управления складской логистикой из управленческой системы в отдельное специализированное решение, а также повысить эффективность складски
14.08.2024 Axelot автоматизировала распределительный центр Desport

зные товары для более чем 60 видов спорта. Руководство Desport приняло решение перейти на ИТ-инфраструктуру, основанную на отечественной платформе. В качестве нового программного решения была выбрана Axelot WMS, а для реализации проекта приглашены специалисты Axelot. Так как модернизацию распределительного центра, который будет обслуживать новые магазины, необходимо было завершить в

09.08.2024 Крупнейший FMCG-оператор на рынке Кыргызстана ОсОО «Умай Групп» продолжил тиражирование системы Axelot TMS в своих подразделениях

Внедрение Axelot TMS на базе выполненного пилотного проекта позволило «Умай Групп» автоматизировать процессы управления перевозками между торговыми точками, доставками товаров из распределительных центро
01.08.2024 Axelot выполнил проект подготовки складского комплекса федеральной компании «Круз» к автоматизации

Благодаря рекомендациям экспертов Axelot компания «Круз» подготовилась к планируемому внедрению WMS и сможет повысить эффективность работы склада. Об этом CNews сообщили представители Axelot. ООО «Круз» (Desan) является

12.07.2024 Компании Derjava и Axelot завершили проект автоматизации склада за 42 дня

Компания Derjava поставила перед собой цели модернизировать логистику предприятия и поднять качество управления складом на новый уровень. Средством для достижения этих целей стала система Axelot WMS. «Из коробки» решение обладало достаточным функционалом, чтобы покрыть потребности компании Derjava и успешно решить все поставленные задачи. Компания Derjava — это крупный холдинг,

11.07.2024 «Технониколь» продолжает автоматизацию складской логистики – Axelot WMS внедрена в еще одном бизнес-подразделении Корпорации в Рязани

«Технониколь» совместно с Axelot автоматизировали склад готовой продукции бизнес-подразделения «Монтажные пены» в Рязани. В ходе проекта, помимо уже реализованного на других площадках «Технониколь» функционала Axelot
05.07.2024 ГК «Спецобъединение» заменила старую систему управления складом на Axelot WMS

ГК «Спецобъединение» заменила старую систему управления складом на Axelot WMS. Функционал Axelot WMS позволил компании значительно повысить эффективность управления движением товаров и реализовать надежный механизм мониторинга загруженности склада и раб
05.07.2024 Axelot TMS как новый инструмент для развития внутригородской логистики компании Ravenol

Компания «Равенол Руссланд» использует Axelot TMS для управления внутригородскими перевозками и ведения учета собственного транспортного парка и ремонтов. Компания «Равенол Руссланд» является представительством немецкой компании Rav
26.06.2024 Axelot TMS помогла компании «Терра» облегчить работу логистов и поднять клиентский сервис на новый уровень

Автоматизация транспортной логистики позволила компании «Терра» сделать работу логистов проще и быстрее, а также снизить зависимость от «незаменимых экспертов». В системе Axelot TMS есть все необходимые инструменты для того, чтобы с каждой задачей мог справиться любой из логистов. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Компания «Терра» занимается пр
17.06.2024 Axelot WMS внедрена на распределительном региональном центре «Технониколь» в Юрге

«Технониколь» тиражировал решение Axelot WMS на очередном региональном распределительном центре, на этот раз в Юрге. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Корпорация «Технониколь» – международный производитель над
10.06.2024 Axelot WMS внедрена на складе 3Pl-оператора «РРК Логистик»

Компания Axelot автоматизировала новый склад «РРК Логистик», который входит в холодильный кластер ОАО «Владморрыбпорт». Использование WMS обеспечило заказчику прозрачность взаиморасчетов за оказанные ус
27.05.2024 Система Axelot WMS внедрена на складе крупнейшего производителя растворимых напитков Fes Product

Внедрение Axelot WMS позволило вывести управление работой склада из корпоративной информационной системы в специализированную, а интеграционное решение DATAREON обеспечило обмен данными между ними в режи
14.05.2024 Ведущий производитель картонной упаковки в России «Упаковочные системы» завершил внедрение Axelot WMS на складе запчастей и материалов

ния и ремонта парка оборудования на предприятиях заказчиков. Автоматизация обеспечила повышение эффективности работы склада компании по всем ключевым показателям. Об этом CNews сообщили представители Axelot. АО «Упаковочные системы» — ведущий производитель картонной упаковки и поставщик интегрированных решений в оборудовании и сервисах в России и Беларуси. Компания обеспечивает мировые стан
06.05.2024 Компания GDM перевела еще один склад под управление Axelot WMS

После завершения пилотного проекта внедрения Axelot WMS на складе в Кутаиси, компания GDM при сотрудничестве с Axelot тиражировала решение на площадку в Тбилиси. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Компания GDM (ООО
03.04.2024 «Бристоль» автоматизирует доставку продукции в более чем 6 тыс. магазинов

«Бристоль» и Axelot совместно работают над развитием транспортной логистики торговой сети. Используя систему Axelot TMS, торговая сеть уже управляет перевозками с собственного распределительного цент
26.03.2024 Компания «Керамик Солюшнс Рус» завершила пилотный проект внедрения Axelot WMS на складе в Самарской области

Перед специалистами Axelot стояла задача разработать универсальное решение для автоматизации склада с помощью Axelot WMS, которое можно будет легко тиражировать на другие объекты компании. Об этом CNews соо
06.03.2024 «Новлайн» контролирует качество и скорость доставки с помощью Axelot TMS

Использование Axelot TMS помогает компании «Новлайн» вовремя доставлять товар клиентам, а также при необходимости оперативно забирать непринятые позиции. «Новлайн» — российская компания, специализирующаяся н
04.03.2024 Axelot помогла автоматизировать склад при заводе Estel в Санкт-Петербурге

Axelot помогла автоматизировать склад при заводе Estel в Санкт-Петербурге. Благодаря возможностям проектной методологии Axelot, а также функциональности и гибкости Axelot WMS, проектная команда Estel смогла быстро создать собственный центр компетенции и самостоятельно провести тестовый запуск системы с от
28.02.2024 Новый этап сотрудничества: как Lazurit и AXELOT совместно автоматизировали распределительный центр в Софьино

Lazurit продолжает развивать логистику вместе с AXELOT, автоматизирован еще один склад компании, на этот раз в Софьино. Об этом CNews сообщили представители AXELOT. ООО «Торговый дом «Лазурит» — крупнейшая в России федеральная сеть по
20.02.2024 Axelot Consult выполнила проект логистического консалтинга для ГК «Лакра»

экспертам в области логистического консалтинга и технологического проектирования складов – компании Axelot Consult (входит в TKV Group). Выбор исполнителя основывался на многолетнем опыте сотру
08.02.2024 Profit Logistic продолжает развивать логистику с Axelot

Profit Logistic использует решение Axelot для автоматизации складских процессов и тарификации и биллинга оказываемых услуг. Недавно компания перевела под управление Axelot WMS бизнес-процессы еще одного своего клиента — д
06.02.2024 Группа компаний «Черноголовка» перешла на новое поколение Axelot WMS

Внедрение системы Axelot WMS пятого поколения на складе ГК «Черноголовка» позволило улучшить качество обслуживания клиентов группы, увеличить скорость обработки заявок, тщательнее планировать партии на отгрузку

02.02.2024 GDM переходит на новый уровень автоматизации логистики с Axelot

Компания GDM завершила пилотный проект перехода на пятое поколение системы управления складом, разработанной Axelot. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Компания GDM (ООО «Грузинская Дистрибуционная Маркетинговая компания») осуществляет дистрибуцию продуктов питания, алкогольной и таба
18.01.2024 Управление перевозками «Биннофарм Групп» автоматизировано с помощью Axelot TMS

Управление перевозками «Биннофарм Групп» автоматизировано с помощью Axelot TMS. «Биннофарм Групп» — российская фармацевтическая компания, собравшая под единым управлением пять производственных площадок. Компания имеет представительства в 7 странах, производит б
16.01.2024 Axelot внедрила систему управления складом во «ФрешФрост»

Axelot реализовала проект по внедрению системы управления складом Axelot WMS для торговой сети «ФрешФрост» в Москве. В ходе внедрения Axelot WMS во «ФрешФрост» проектная команда настроила обмен данными, который исключает потерю какой-либо информации пр
11.01.2024 AXELOT и ЗАО «Азия Ритейл» в Кыргызстане завершили проект внедрения AXELOT TMS

Внедрение AXELOT TMS позволило ЗАО «Азия Ритейл» объединить в одной системе управление перевозками и транспортным парком. Благодаря одновременному запуску TMS и WMS компания получила широкий набор инстру
15.12.2023 Axelot TMS помогает компании «Терем» эффективно управлять перевозками

С помощью Axelot TMS и Axelot SCAP компания «Терем» автоматизировала процессы управления перевозками – от приема заявок с подбором подходящего транспорта и до план-фактного анализа. Об этом CNews


Публикаций - 160, упоминаний - 170

Axelot и организации, системы, технологии, персоны:

8213 87
Zebra Technologies 145 6
SAP SE 5276 3
Lenovo Motorola 3501 3
Auchan Holding - Ашан Тех - Auchan Tech 8 3
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 222 3
Терн ГК - Tern Group 75 3
Слайдер Презентации 10 3
Microsoft Corporation 24624 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 2
Oracle Corporation 6687 2
Gradum - Градум 2 2
Axelot - Sofros - Софрос 4 2
Diasoft - Диасофт 870 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 2
Google LLC 11775 1
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 28 1
Cisco Systems 5114 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Huawei 3933 1
HP Inc. 5685 1
Intel Corporation 12197 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
Software AG 198 1
РТИ 145 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
Tibco Software 81 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Phoenix Contact - Феникс Контакт 50 1
Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника 20 1
Patriot Memory 73 1
AlphaOpen 5 1
Forus - Форус - Форус Консалтинг 28 1
МегаФон 8804 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 6
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго ПАО 49 6
Pony Express - Фрейт линк 67 4
Терна ТПГ - Терна Светотехника 6 4
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 3
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 106 3
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 3
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 2
ЭФКО ГК 22 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 2
ИНК - Иркутская нефтяная компания 30 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Ravenol - Равенол Руссланд - 4 2
Лакра ГК - Инмаксо-Лакра 2 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 2
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 2
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 53 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Сибур Холдинг - Сибур ЦОБ - Сибур Центр обслуживания бизнеса 5 1
Огнеборец 2 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 78 1
Инвитро - Invitro 70 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск 55 1
Ароса 5 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
СтройГазМонтаж 13 1
Композит 92 1
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия 40 1
Слобода 25 1
ЕПК - Европейская подшипниковая корпорация 11 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 51 1
Yamaha - Ямаха 107 1
Michelin - Мишлен 32 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 335 1
И-Фарм 1 1
Федеральное казначейство России 1772 4
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Москоллектор ГУП 7 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 65 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 429 1
ОАТИ - Объединение административно-технических инспекций 19 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 206 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 6 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 118
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 103
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 74
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 35
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 32
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 27
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 434 23
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 258 21
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 19
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 497 18
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 14
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1416 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 12
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 10
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 9
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 9
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 8
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 8
Маркировка - Marking 1054 8
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 7
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 458 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 7
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 7
Оцифровка - Digitization 4540 6
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 178 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 6
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Контроль исполнения - Execution control 875 6
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 365 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 5
1С:WMS Логистика. Управление складом 77 51
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 67 44
Axelot WMS 39 38
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 35
Axelot TMS 21 21
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 444 19
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 9
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 7
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 27 6
Axelot SCM 6 6
Axelot Maps 5 5
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 556 4
1С:Инвентаризация 4 4
Axelot SCAP 4 4
1С:ERP Управление предприятием 550 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 3
1С:Бухгалтерия КОРП 43 3
МИТ - СитиГид - City Guide - автомобильная система GPS/ГЛОНАСС-навигации 46 3
1С:МТО - 1С:Материально-техническое обеспечение 3 3
Linux OS 9936 3
Microsoft Office 3734 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 248 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 663 2
1С:Консолидация 53 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 2
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 232 2
Microsoft Windows 15656 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 2
Microsoft Office Excel 1197 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
1С:Документооборот КОРП 81 1
Google Android 13994 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
Abbyy FlexiCapture 163 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 497 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  355 1
Software AG - ARIS PPM - ARIS Process Performance Manager 20 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 214 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Тимашов Алексей 12 11
Жуйков Вячеслав 5 5
Власов Максим 20 3
Федечкин Эдуард 55 3
Строгий Максим 9 3
Бойко Андрей 50 3
Воробьев Александр 34 3
Попов Григорий 22 3
Кривошеев Игорь 7 3
Лавриков Илья 4 3
Чебунина Ольга 21 2
Нерадовский Константин 18 2
Гаврин Дмитрий 2 2
Мендус Наталья 3 2
Квятковский Илья 2 2
Краснов Александр 74 1
Меламед Леонид 150 1
Анищук Наталья 30 1
Галеев Артур 13 1
Иванов Владислав 18 1
Ушаков Анатолий 41 1
Комягин Сергей 21 1
Долгов Антон 20 1
Кравченко Рано 10 1
Толмачев Михаил 3 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Изаак Николай 1 1
Волков Игорь 15 1
Аликошвили Георгий 17 1
Селищев Виктор 1 1
Зайцев Евгений 13 1
Таврин Иван 117 1
Бабкин Сергей 1 1
Тимошенко Дмитрий 2 1
Цодиков Сергей 1 1
Сапиро Сергей 1 1
Шумеев Дмитрий 1 1
Лобанова Татьяна 1 1
Фролов Игорь 2 1
Ларионова Юлия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 75
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 32
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 20
Казахстан - Республика 5525 11
Германия - Федеративная Республика 12682 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 9
Беларусь - Белоруссия 5638 8
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 5
Европа 21767 5
Украина 7608 4
Россия - СФО - Иркутская область 1087 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Япония 13282 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 3
Узбекистан - Республика 1726 3
Грузия 1240 3
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 3
Россия - СФО - Новосибирск 4290 3
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 261 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 2
Россия - Восточная Сибирь 264 2
Армения - Республика 2280 2
Россия - ЦФО - Смоленская область 482 2
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 102 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Грузия - Тбилиси 100 2
Грузия - Кутаиси 8 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 609 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 146 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 42
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 35
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 22
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 491 18
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 14
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 13
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 12
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 310 11
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 6
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 993 6
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 181 6
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 238 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 5
Торговля оптовая - Wholesale trade 1176 5
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 3
МТР - Материально-технические ресурсы 57 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 3
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 3
Энергетика - Energy - Energetically 5082 3
Аренда 2416 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 3
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
Правительство Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 36 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 26 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
Масленица - Масленая неделя 13 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще