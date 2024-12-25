Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult

Axelot помогает поставщику группы ПАО «ММК» создать эффективную систему управления двором и складом Специалисты Axelot разработали проект модернизации складского хозяйства для уполномоченного поставщика одного из крупнейших мировых производителей стали — Группы ПАО «ММК». Эти рекомендации помогут значите

Axelot WMS подтвердила совместимость с продуктами «Группы Астра» «Группа Астра» и Axelot рады сообщить об успешном завершении испытаний работоспособности системы Axelot WMS X5 в среде защищенной ОС Astra Linux и в связке с СУБД Tantor. Результаты испытаний подтвержден

«Белый Раст» управляет складской логистикой терминально-логистического центра с помощью Axelot WMS ать товары быстрее, а процесс оказания услуг стал максимально прозрачным. Руководство «Белый Раст» планирует тиражировать решение и на таможенном складе. Об этом CNews сообщили представители компании Axelot. Терминально-логистический центр «Белый Раст» является одним из действующих логистических центров новой формации, которые должны обеспечить ускорение доставки и обработки грузов, снизить

«Технониколь» тиражировал Axelot WMS на новой производственной площадке в Казахстане «Технониколь» тиражировал Axelot WMS на новом складе при производстве Алматы, с которым работают два бизнес-направления корпорации. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Корпорация «Технониколь» – междунар

Внедрение Axelot WMS позволило компании «Бубль-Гум» модернизировать технологии грузообработки Благодаря переходу на Axelot WMS компания «Бубль-Гум» смогла реализовать новые технологические процессы на складе и повысить эффективность работы распределительного центра. Об этом CNews сообщили представители Ax

Компания «Юг-Инструмент» внедрила Axelot WMS Система Axelot WMS позволяет компании «Юг-Инструмент» эффективно управлять складом в Краснодаре с учетом специфики всех бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители Axelot. ООО «Юг-Инс

Axelot разработал концепцию нового склада «Мобил К» – крупнейшего в России дистрибьютера садового оборудования Благодаря сотрудничеству с Axelot компания «Мобил К» получила концепцию современного складского комплекса, которая позволит максимально эффективно использовать площади помещений и ресурсы склада, чтобы обеспечить перспек

Автоматизация позволила Records Trading Group ускорить отгрузку товаров клиентам волила Records Trading Group реализовать на складе новую систему хранения, оптимизировать управление складскими остатками и снизить влияние человеческого фактора. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Records Trading Group – дистрибьютор автомобильных запасных частей, масел и аккумуляторов. Компания стремится к высокому уровню сервиса, она предлагает своим клиентам широкий ассортимен

KSLux внедрил Axelot WMS Внедрение Axelot WMS позволило интернет-магазину KSLux автоматизировать складские операции, рассчитать норму выработки персонала склада и по-новому контролировать исполнительскую дисциплину. Об этом CNew

Axelot TMS помогает ООО «Форлогистик» эффективно управлять перевозками ся гибкий инструмент планирования и контроля перевозок, учитывающий большое количество параметров и ограничений, который позволяет доставлять заказы точно в срок. Об этом CNews сообщили представители Axelot. ООО «Форлогистик» специализируется на оказании логистических услуг для компаний, занимающихся оптовой продажей высококачественных товаров для домашних животных, имеющих широкий ассортим

«Стройтерминал Центр Красок» внедрил Axelot WMS На складе дистрибьютора лакокрасочных материалов «Стройтерминал Центр Красок» в Москве реализован проект внедрения Axelot WMS. Внедрение системы позволило автоматизировать все ключевые бизнес-процессы склада и добиться прозрачности их выполнения, а также повысить качество обработки заказов. «Центр Красок» –

Axelot автоматизировал таможенный склад Logistics Orient Axelot автоматизировал таможенный склад Logistics Orient. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Для того чтобы автоматизировать ключевые бизнес-процессы и повысить эффективность управления таможенным складом в Ташкенте, Logistics Orient принял решение внедрить Axelot WMS. П

Логистический консалтинг помог «Патио» и «Прадиус Нова» сэкономить средства путем оптимального перераспределения товаров Компания Axelot выполнила проект логистического консалтинга для заказчика, имеющего два бизнеса: «Патио» и «Прадиус Нова» – разработав четыре концепции обработки товаров на складах компании в столице Бе

Российское представительство Ravenol автоматизирует складскую логистику вместе с Axelot Компания «Равенол Руссланд», представительство немецкой компании Ravenol в России, внедрила Axelot WMS. Благодаря этому ей удалось перенести задачи управления складской логистикой из управленческой системы в отдельное специализированное решение, а также повысить эффективность складски

Axelot автоматизировала распределительный центр Desport зные товары для более чем 60 видов спорта. Руководство Desport приняло решение перейти на ИТ-инфраструктуру, основанную на отечественной платформе. В качестве нового программного решения была выбрана Axelot WMS, а для реализации проекта приглашены специалисты Axelot. Так как модернизацию распределительного центра, который будет обслуживать новые магазины, необходимо было завершить в

Крупнейший FMCG-оператор на рынке Кыргызстана ОсОО «Умай Групп» продолжил тиражирование системы Axelot TMS в своих подразделениях Внедрение Axelot TMS на базе выполненного пилотного проекта позволило «Умай Групп» автоматизировать процессы управления перевозками между торговыми точками, доставками товаров из распределительных центро

Axelot выполнил проект подготовки складского комплекса федеральной компании «Круз» к автоматизации Благодаря рекомендациям экспертов Axelot компания «Круз» подготовилась к планируемому внедрению WMS и сможет повысить эффективность работы склада. Об этом CNews сообщили представители Axelot. ООО «Круз» (Desan) является

Компании Derjava и Axelot завершили проект автоматизации склада за 42 дня Компания Derjava поставила перед собой цели модернизировать логистику предприятия и поднять качество управления складом на новый уровень. Средством для достижения этих целей стала система Axelot WMS. «Из коробки» решение обладало достаточным функционалом, чтобы покрыть потребности компании Derjava и успешно решить все поставленные задачи. Компания Derjava — это крупный холдинг,

«Технониколь» продолжает автоматизацию складской логистики – Axelot WMS внедрена в еще одном бизнес-подразделении Корпорации в Рязани «Технониколь» совместно с Axelot автоматизировали склад готовой продукции бизнес-подразделения «Монтажные пены» в Рязани. В ходе проекта, помимо уже реализованного на других площадках «Технониколь» функционала Axelot

ГК «Спецобъединение» заменила старую систему управления складом на Axelot WMS ГК «Спецобъединение» заменила старую систему управления складом на Axelot WMS. Функционал Axelot WMS позволил компании значительно повысить эффективность управления движением товаров и реализовать надежный механизм мониторинга загруженности склада и раб

Axelot TMS как новый инструмент для развития внутригородской логистики компании Ravenol Компания «Равенол Руссланд» использует Axelot TMS для управления внутригородскими перевозками и ведения учета собственного транспортного парка и ремонтов. Компания «Равенол Руссланд» является представительством немецкой компании Rav

Axelot TMS помогла компании «Терра» облегчить работу логистов и поднять клиентский сервис на новый уровень Автоматизация транспортной логистики позволила компании «Терра» сделать работу логистов проще и быстрее, а также снизить зависимость от «незаменимых экспертов». В системе Axelot TMS есть все необходимые инструменты для того, чтобы с каждой задачей мог справиться любой из логистов. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Компания «Терра» занимается пр

Axelot WMS внедрена на распределительном региональном центре «Технониколь» в Юрге «Технониколь» тиражировал решение Axelot WMS на очередном региональном распределительном центре, на этот раз в Юрге. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Корпорация «Технониколь» – международный производитель над

Axelot WMS внедрена на складе 3Pl-оператора «РРК Логистик» Компания Axelot автоматизировала новый склад «РРК Логистик», который входит в холодильный кластер ОАО «Владморрыбпорт». Использование WMS обеспечило заказчику прозрачность взаиморасчетов за оказанные ус

Система Axelot WMS внедрена на складе крупнейшего производителя растворимых напитков Fes Product Внедрение Axelot WMS позволило вывести управление работой склада из корпоративной информационной системы в специализированную, а интеграционное решение DATAREON обеспечило обмен данными между ними в режи

Ведущий производитель картонной упаковки в России «Упаковочные системы» завершил внедрение Axelot WMS на складе запчастей и материалов ния и ремонта парка оборудования на предприятиях заказчиков. Автоматизация обеспечила повышение эффективности работы склада компании по всем ключевым показателям. Об этом CNews сообщили представители Axelot. АО «Упаковочные системы» — ведущий производитель картонной упаковки и поставщик интегрированных решений в оборудовании и сервисах в России и Беларуси. Компания обеспечивает мировые стан

Компания GDM перевела еще один склад под управление Axelot WMS После завершения пилотного проекта внедрения Axelot WMS на складе в Кутаиси, компания GDM при сотрудничестве с Axelot тиражировала решение на площадку в Тбилиси. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Компания GDM (ООО

«Бристоль» автоматизирует доставку продукции в более чем 6 тыс. магазинов «Бристоль» и Axelot совместно работают над развитием транспортной логистики торговой сети. Используя систему Axelot TMS, торговая сеть уже управляет перевозками с собственного распределительного цент

Компания «Керамик Солюшнс Рус» завершила пилотный проект внедрения Axelot WMS на складе в Самарской области Перед специалистами Axelot стояла задача разработать универсальное решение для автоматизации склада с помощью Axelot WMS, которое можно будет легко тиражировать на другие объекты компании. Об этом CNews соо

«Новлайн» контролирует качество и скорость доставки с помощью Axelot TMS Использование Axelot TMS помогает компании «Новлайн» вовремя доставлять товар клиентам, а также при необходимости оперативно забирать непринятые позиции. «Новлайн» — российская компания, специализирующаяся н

Axelot помогла автоматизировать склад при заводе Estel в Санкт-Петербурге Axelot помогла автоматизировать склад при заводе Estel в Санкт-Петербурге. Благодаря возможностям проектной методологии Axelot, а также функциональности и гибкости Axelot WMS, проектная команда Estel смогла быстро создать собственный центр компетенции и самостоятельно провести тестовый запуск системы с от

Новый этап сотрудничества: как Lazurit и AXELOT совместно автоматизировали распределительный центр в Софьино Lazurit продолжает развивать логистику вместе с AXELOT, автоматизирован еще один склад компании, на этот раз в Софьино. Об этом CNews сообщили представители AXELOT. ООО «Торговый дом «Лазурит» — крупнейшая в России федеральная сеть по

Axelot Consult выполнила проект логистического консалтинга для ГК «Лакра» экспертам в области логистического консалтинга и технологического проектирования складов – компании Axelot Consult (входит в TKV Group). Выбор исполнителя основывался на многолетнем опыте сотру

Profit Logistic продолжает развивать логистику с Axelot Profit Logistic использует решение Axelot для автоматизации складских процессов и тарификации и биллинга оказываемых услуг. Недавно компания перевела под управление Axelot WMS бизнес-процессы еще одного своего клиента — д

Группа компаний «Черноголовка» перешла на новое поколение Axelot WMS Внедрение системы Axelot WMS пятого поколения на складе ГК «Черноголовка» позволило улучшить качество обслуживания клиентов группы, увеличить скорость обработки заявок, тщательнее планировать партии на отгрузку

GDM переходит на новый уровень автоматизации логистики с Axelot Компания GDM завершила пилотный проект перехода на пятое поколение системы управления складом, разработанной Axelot. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Компания GDM (ООО «Грузинская Дистрибуционная Маркетинговая компания») осуществляет дистрибуцию продуктов питания, алкогольной и таба

Управление перевозками «Биннофарм Групп» автоматизировано с помощью Axelot TMS Управление перевозками «Биннофарм Групп» автоматизировано с помощью Axelot TMS. «Биннофарм Групп» — российская фармацевтическая компания, собравшая под единым управлением пять производственных площадок. Компания имеет представительства в 7 странах, производит б

Axelot внедрила систему управления складом во «ФрешФрост» Axelot реализовала проект по внедрению системы управления складом Axelot WMS для торговой сети «ФрешФрост» в Москве. В ходе внедрения Axelot WMS во «ФрешФрост» проектная команда настроила обмен данными, который исключает потерю какой-либо информации пр

AXELOT и ЗАО «Азия Ритейл» в Кыргызстане завершили проект внедрения AXELOT TMS Внедрение AXELOT TMS позволило ЗАО «Азия Ритейл» объединить в одной системе управление перевозками и транспортным парком. Благодаря одновременному запуску TMS и WMS компания получила широкий набор инстру