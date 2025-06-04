Тиражирование решения Axelot в «Технониколь»

Корпорация «Технониколь» продолжает внедрять Axelot WMS. Так, весной 2025 г. завершился проект автоматизации складской логистики на заводе «Технофлекс» в Рязани. Тиражное решение настолько точно настроено под процессы «Технониколь», что проекты внедрения требуют все меньше усилий со стороны участвующих специалистов. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Завод «Технофлекс» в Рязани – это предприятие полного цикла, специализирующееся на производстве гидроизоляционных и кровельных битумно-полимерных мембран.

Внедрение Axelot WMS на складе при производстве в Рязани стало очередным этапом проекта модернизации, который уже несколько лет совместно реализуют «Технониколь» и Axelot.

Этот проект можно назвать «чистым тиражированием», так как решение Axelot многократно проверено в условиях ежедневной эксплуатации на предыдущих объектах автоматизации. Специалистам Axelot не потребовалось вносить ни единого изменения: все, от адаптации бизнес-процессов до настройки интеграции, продумано и реализовано уже несколько раз.

В контур проекта вошел объект, площадь которого составляет 28 тыс. кв. м. При этом большая часть, 95%, – это открытая площадка.

Теперь каждая складская операция выполняется с помощью ТСД и фиксируется в Axelot WMS. Система контролирует процессы приемки и отгрузки, а также планирует размещение палет таким образом, чтобы максимально эффективно использовать всю доступную площадь хранения.

Также использование Axelot WMS позволяет «Технониколь» автоматизировать внутренние операции, такие как инвентаризация, которая выполняется как по местам, так и по составу, обеспечивая постоянную актуализацию информации о состоянии складских запасов.

Внедрение Axelot WMS на рязанском заводе «Технониколь» стало примером тиражирования решения. Выбранный подход, основанный на централизованном развитии решения, позволил реализовать этот проект с минимальными затратами ресурсов.

Универсальное тиражное решение, разработанное на базе Axelot WMS, ускоряет глобальную автоматизацию логистики «Технониколь» и позволяет сокращать трудозатраты на внедрение системы.