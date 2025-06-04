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Тиражирование решения Axelot в «Технониколь»

Корпорация «Технониколь» продолжает внедрять Axelot WMS. Так, весной 2025 г. завершился проект автоматизации складской логистики на заводе «Технофлекс» в Рязани. Тиражное решение настолько точно настроено под процессы «Технониколь», что проекты внедрения требуют все меньше усилий со стороны участвующих специалистов. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Завод «Технофлекс» в Рязани – это предприятие полного цикла, специализирующееся на производстве гидроизоляционных и кровельных битумно-полимерных мембран.

Внедрение Axelot WMS на складе при производстве в Рязани стало очередным этапом проекта модернизации, который уже несколько лет совместно реализуют «Технониколь» и Axelot.

Этот проект можно назвать «чистым тиражированием», так как решение Axelot многократно проверено в условиях ежедневной эксплуатации на предыдущих объектах автоматизации. Специалистам Axelot не потребовалось вносить ни единого изменения: все, от адаптации бизнес-процессов до настройки интеграции, продумано и реализовано уже несколько раз.

В контур проекта вошел объект, площадь которого составляет 28 тыс. кв. м. При этом большая часть, 95%, – это открытая площадка.

Теперь каждая складская операция выполняется с помощью ТСД и фиксируется в Axelot WMS. Система контролирует процессы приемки и отгрузки, а также планирует размещение палет таким образом, чтобы максимально эффективно использовать всю доступную площадь хранения.

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Также использование Axelot WMS позволяет «Технониколь» автоматизировать внутренние операции, такие как инвентаризация, которая выполняется как по местам, так и по составу, обеспечивая постоянную актуализацию информации о состоянии складских запасов.

Внедрение Axelot WMS на рязанском заводе «Технониколь» стало примером тиражирования решения. Выбранный подход, основанный на централизованном развитии решения, позволил реализовать этот проект с минимальными затратами ресурсов.

Универсальное тиражное решение, разработанное на базе Axelot WMS, ускоряет глобальную автоматизацию логистики «Технониколь» и позволяет сокращать трудозатраты на внедрение системы.

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