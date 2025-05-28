Bergauf внедрила Axelot WMS

Bergauf внедрила систему управления складом Axelot WMS.

Bergauf — компания, которая занимается разработкой, производством и продажей строительных материалов. Одна из производственных площадок находится в Стерлитамаке. В связи с тем, что бизнес развивается и количество заказов увеличивается, руководство компании Bergauf пришло к выводу, что управление складом вручную становится неэффективным. В связи с этим было принято решение комплексно модернизировать складское хозяйство при производстве.

В качестве партнера для своего проекта по модернизации Bergauf выбрал Axelot — специалиста в области интеллектуального управления логистикой. Для автоматизации слаженных и бесперебойных логистических процессов в компании Bergauf было использовано решение Axelot WMS.

Складское хозяйство, вошедшее в контур проекта, представляет собой три удаленные друг от друга площадки общей площадью 2500 кв.м. Запуск WMS происходил в два этапа: сперва на одном объекте, а затем на двух оставшихся

Основные задачи, которые удалось решить благодаря автоматизации, включают в себя обеспечение прозрачности выполнения ключевых процессов, контроль производительности сотрудников, сокращение временных и, соответственно, финансовых затрат, повышение качества обработки заказов, а также оптимизацию численности персонала и снижение зависимости от человеческого фактора. Также Axelot WMS позволила автоматизировать контроль за соблюдением принципов FEFO и остаточных сроков годности, а все операции на складе выполняются с использованием ТСД и фиксируются в системе в режиме онлайн.

Гибкий функционал Axelot WMS и опыт ведения подобных проектов позволили проектной команде реализовать ряд интересных решений:

Автоматизировано планирование размещения товаров в штабель с учетом правила, определяющего количество палет для каждого слоя, которое обеспечивает устойчивость конструкции.

Организация зон штучного и коробочного отбора значительно упростила процесс ручной сборки. Эта категория складских операций теперь выполняется без использования спецтехники и заранее – к приезду транспорта, что позволяет сократить время погрузочных работ.

Добавлена возможность отбора сверх плана при отгрузке на производство. Этот функционал редко используется на других предприятиях, он позволяет округлять количество до целого места хранения, повышая удельную выработку в процессах отбора и перемещения товаров и оптимизируя использование складского пространства.

Настроен процесс доукомплектации: заказчик регулярно перемещает полупустые палеты на производство, где они доукомплектовываются новой продукцией, что позволяет повысить процент утилизации доступных для хранения объемов.

Возможна приемка в ячейку хранения без процесса приемки через ТСД: из КИС поступает информация о товаре, который автоматически принимается системой и сразу числится в ячейке.

Реализован специфический процесс учета состояний качества. При обнаружении устаревшей или поврежденной продукции система изменяет состояние качества, позволяя исключить отгрузку таких товаров со склада.

Axelot WMS помогает контролировать качество продукции на складе: система следит за тем, чтобы приемка осуществлялась с соблюдением четкого регламента проверки качества и статусов принятия. Для планового отбора проб добавлен тип отгрузки «Отгрузка в НИЦ/Лабораторию».

Планы отгрузки и приемки формируются в Axelot WMS на основании данных из корпоративной информационной системы. Обмен реализован с помощью интеграционных механизмов Datareon Platform.

Благодаря реализованной интеграции информация о фактическом товародвижении автоматически регистрируется в корпоративной информационной системе, что позволяет отделам, которые не имеют прямого доступа к информации в WMS, оперативно получать данные о выполненных операциях.

Функционал Axelot WMS позволяет персоналу проводить с помощью ТСД инвентаризацию, а также осуществлять контроль качества продукции как с помощью ТСД, так и с помощью стационарного компьютера.

В результате внедрения Axelot WMS компания Bergauf смогла автоматизировать все ключевые складские операции. Гибкость настройки Axelot WMS позволила учесть все индивидуальные особенности складской логистики компании и сохранить специфические бизнес-процессы, сделав их при этом контролируемыми и прозрачными.