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Axelot нашел партнеров в Латинской Америке

Axelot расширяет географию партнеров — консалтинговая компания DSANRO Consulting будет продвигать и внедрять Axelot WMS по всей Латинской Америке. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Axelot подписал партнерское соглашение с компанией DSANRO Consulting. Это один из ведущих технологических консультантов в Латинской Америке с 15-летним опытом работы в сфере ИT, HR и разработки программного обеспечения.

Благодаря новому сотрудничеству программные решения Axelot станут доступны для компаний по всей Латинской Америке: DSANRO Consulting, имея богатый опыт внедрения комплексных технологических решений, будет официальным партнером Axelot по продвижению и интеграции программного обеспечения в регионе.

«Мы уверены, что экспертиза DSANRO в создании индивидуальных решений для бизнеса и наши инновационные продукты создадут отличную синергию, которая поможет компаниям Латинской Америки выйти на новый уровень эффективности логистики», — сказал генеральный директор Axelot Алексей Тимашов.

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