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Индексная книга (каталог) CNews*
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P.I.T.



28.12.2024 Склад продукции P.I.T. автоматизирован с помощью Axelot WMS 1
26.06.2022 Погружные скважинные насосы до 25 000 рублей: хиты продаж 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

P.I.T. и организации, системы, технологии, персоны:

Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 160 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Grundfos - Грундфос 12 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 497 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1399 1
Защита от перегрева - Overheating protection - Тепловое реле - Thermal relay 144 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 925 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 67 1
Axelot WMS 39 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 126 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 359 1
Москва - Садовое кольцо 146 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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