P.I.T.
|28.12.2024
|Склад продукции P.I.T. автоматизирован с помощью Axelot WMS 1
|26.06.2022
|Погружные скважинные насосы до 25 000 рублей: хиты продаж 1
P.I.T. и организации, системы, технологии, персоны:
|Россети Ленэнерго 1700 1
|Grundfos - Грундфос 12 1
|Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
|Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 126 1
|Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 359 1
|Москва - Садовое кольцо 146 1
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