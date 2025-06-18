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Axelot помогла компании «РК ЕвроПрестиж» подготовиться к автоматизации складской логистики

Эксперты Axelot провели тщательный анализ капитальных и операционных затрат, необходимых для внедрения WMS в РК «ЕвроПрестиж». Также эксперты составили список рекомендаций, направленных на подготовку к внедрению системы и повышение эффективности складской логистики.

«РК ЕвроПрестиж» существует на российском рынке с 2002 г. и занимается поставкой бакалейных, диетических и хлебобулочных товаров под брендом «Ого!». За годы работы компания открыла четыре филиала: в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде и Екатеринбурге.

Сегодня продукция торговой марки «Ого!» представлена во многих федеральных сетях России, включая X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнит», «Ашан», «Лента», «О’кей», «Дикси», «Верный» и другие.

Увеличение товарооборота и расширение присутствия бренда «Ого!» в федеральных сетях привели к тому, что РК ЕвроПрестиж» столкнулась с необходимостью пересмотра подхода к управлению складской логистикой. Руководство компании начало планирование будущей автоматизации и, чтобы успешно реализовать планы по развитию, обратилось к экспертам Axelot, которые провели обследование склада готовой продукции с целью подготовки его к внедрению системы управления складом.

Объект обследования представляет собой складской комплекс для хранения готовой продукции, состоящий из одного помещения. Общая площадь 6 тыс. кв. м. При существующей системе хранения и товарообработки склад вмещает в себя 4,5 тыс. паллетомест. Погрузка и разгрузка готовой продукции осуществляются через семь доков. Три из них предназначены в основном для приема готовой продукции, а четыре — для ее отправки. Однако, в случае необходимости, их можно использовать для обоих направлений.

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Безопасность

Эксперты разработали оптимальные алгоритмы основных складских процессов и описали их в виде блок-схем. Так как в будущем заказчик планирует внедрить систему Axelot WMS, эти алгоритмы были верифицированы специалистами по автоматизации, которые подтвердили соответствие процессов возможностям системы и их эффективность в дальнейшем.

Также в рамках проекта эксперты Axelot определили капитальные (CAPEX) и операционные (OPEX) затраты на внедрение и сопровождение WMS. Для этого в том числе были произведены расчеты необходимого количества персонала и техники для работы на складе после автоматизации.

На базе проведенного обследования проектная команда Axelot составила рекомендации по подготовке к внедрению WMS. Они помогут компании РК ЕвроПрестиж» успешно реализовать проект складской автоматизации и максимально эффективно использовать возможности системы для оптимизации складских процессов.

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