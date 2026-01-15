Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Бабкин Сергей


СОБЫТИЯ


15.01.2026 Российский бизнес бросился проверять безопасность хранения и передачи данных. В 2025 г. рынок достиг 25 миллиардов 1
02.06.2006 На Байкале тепло без ERP 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Бабкин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Forus - Форус - Форус Консалтинг 28 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 194 1
HP Inc. 5766 1
Intel Corporation 12560 1
Cisco Systems 5229 1
9049 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 333 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 54 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 80 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7306 1
Стандартизация - Standardization 2243 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 331 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1958 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 425 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2646 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1037 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4692 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 987 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57449 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17141 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73522 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 471 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 1
Microsoft Office 3971 1
Microsoft Windows 16380 1
Селищев Виктор 1 1
Кравченко Рано 10 1
Тимашов Алексей 13 1
Розенраух Борис 1 1
Грайвер Михаил 1 1
Лобанова Татьяна 1 1
Цодиков Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157622 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18689 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45913 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53503 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1255 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2686 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5886 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 247 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5313 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
МТР - Материально-технические ресурсы 67 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2321 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15190 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 198 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1062 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3782 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6263 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10367 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412396, в очереди разбора - 730336.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще