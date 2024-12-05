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Внедрение Axelot WMS позволило компании «Бубль-Гум» модернизировать технологии грузообработки

Благодаря переходу на Axelot WMS компания «Бубль-Гум» смогла реализовать новые технологические процессы на складе и повысить эффективность работы распределительного центра. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

«Бубль-Гум» – российская сеть, торгующая детскими товарами. 45 магазинов в 26 разных городах. Компания имеет собственный современный распределительный центр площадью 24 тыс. кв. м., который помогает поддерживать необходимый уровень товарных запасов в торговых точках сети.

Одним из решений, которое позволило улучшить работу распределительного центра, стала замена текущей системы для управления складскими процессами РЦ на Axelot WMS.

Целями проекта внедрения Axelot WMS были: автоматизация внутрискладских перемещений товаров и увеличение прозрачности операций; улучшение контроля и прослеживаемости КИЗов, чтобы исключить отгрузку в магазины товаров с кодами, не прошедшими валидацию; внедрение новых технологических подходов к сборке товара (волновой и кластерный отбор, контроль сроков годности).

Реализацией проекта занимались специалисты Axelot. Типового функционала Axelot WMS оказалось достаточно, чтобы охватить большую часть бизнес-процессов. Проектная команда также выполнила настройку системы для того, чтобы учесть все особенности грузооборота и полностью автоматизировать управление входящим и исходящим потоками, а также внутрискладскими операциями.

В Axelot WMS реализована возможность проверки валидности кода маркировки товара во время приемки и перед финальной упаковкой. Для проведения проверки при сканировании КИЗа система обращается к дополнительному сервису корпоративной системы. Если код оказался не валиден, то он откладывается в «корзину» для дальнейшего разбирательства.

Axelot WMS автоматически проводит сверку фактических и плановых ворот, у которых находится подготовленный к отгрузке товар. Если фактические ворота отличаются от запланированных, система создает задачи на перемещение грузовых мест к «правильным» воротам.

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Цифровизация

Заказы распределяются между исполнителями в зависимости от товарных зон. Кладовщик собирает несколько заказов одновременно в своей зоне, затем в зоне консолидации собирается партия заказов на одну или несколько палет для отправки в магазин. При этом соблюдается разделение товаров по зонам торговой точки.

Внедрение Axelot WMS было решено выполнять поэтапно, зона за зоной, по товарным группам, чтобы минимизировать возможные простои и снизить нагрузку на сотрудников. Таким образом, постепенно все складские операции были переведены под управление WMS с минимальным влиянием на бизнес-процессы.

Во время работы над проектом команда со стороны «Бубль-Гум» была очень вовлечена в процесс и тесно взаимодействовала со специалистами Axelot. Это не только положительно сказалось на ходе внедрения благодаря быстрому реагированию на возникающие вопросы со стороны ответственных сотрудников, но и позволило проектной команде заказчика лучше разобраться в функциональных возможностях системы, получить ответы «из первых уст» и понять логику и принципы проектирования бизнес-процессов в новой для себя системе.

Переход на Axelot WMS позволил компании «Бубль-Гум» повысить эффективность работы распределительного центра за счет модернизации логистических процессов. Реализованы различные технологии отбора, исключены непроизводительные операции, снижено влияние человеческого фактора, учтены требования регуляторов – работа склада стала гораздо более «прозрачной» и контролируемой.

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