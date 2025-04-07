Специалисты Axelot выполнили проект логистического консалтинга для «Тракер Групп»

Специалисты Axelot выполнили проект логистического консалтинга для «Тракер Групп». По итогам проекта компания «Тракер Групп» получила план своего складского комплекса, детализированный до элементов систем хранения и организации грузопереработки, описание всех бизнес-процессов, расчеты необходимых персонала и ПТО, а также рекомендации по подготовке объекта к дальнейшей автоматизации.

«Тракер Групп» – это динамично развивающийся трейдер на рынке запчастей для тракторов, грузовиков и спецтехники, который с 2004 г. поставляет тракторные, грузовые запчасти и запчасти для спецтехники в разные регионы России и стран СНГ.

Компания четко придерживается своей стратегии – обеспечивает клиентов качественным товаром в кратчайшие сроки и по конкурентоспособным ценам, выстраивает надежные и долгосрочные отношения с партнерами. Для того чтобы поддерживать высокий уровень сервиса и справляться с увеличением товарооборота, потребовалась модернизация складского комплекса.

Логистическая инфраструктура «Тракер Групп», обследованная экспертами Axelot, включает в себя 6 действующих складов и 2 склада – на этапе строительства. Здесь ежедневно обрабатывается более 20 тыс. наименований продукции, негабаритных и хрупких товаров, часть которых поступает на склад с внутреннего производства, а затем отправляется в розничный магазин в Кирове, в собственную филиальную сеть из 19 магазинов, либо непосредственно клиентам.

Несмотря на такой существенный объем разнообразной продукции, на складском комплексе полностью отсутствовали адресное хранение товара и оптимальные системы для хранения мелкоштучных SKU, стекол и рукавов высокого давления, а зона проведения погрузо-разгрузочных работ была постоянно переполнена в связи с нерациональным размещением товаров на складе.

На основе предварительных расчетов и замеров специалисты Axelot разработали два варианта топологии складского комплекса. Взвесив все «за» и «против», руководство «Тракер Групп» выбрало наиболее выгодное для себя решение.

Для повышения эффективности работы склада специалисты Axelot внесли значительные изменения в существующие на складах системы хранения. Например, порекомендовали демонтировать фронтальные системы и антресоли, которые ограничивали доступ к верхним уровням хранения и создавали трудности в процессе грузообработки.

В ходе оптимизации площадей проектной командой была использована аппроксимация по весу для распределения запасов по системам хранения, так как информация о весогабаритных характеристиках товаров отсутствовала. Все это позволило обеспечить рациональное использование складского пространства и использовать данные характеристики в автоматизированных алгоритмах при размещении товаров.

В результате компания «Тракер Групп» получила четкую топологию складского комплекса с размещением систем хранения. Проектная команда составила схему грузопотока и маршрутов персонала и техники, исходя в том числе из расчетов оптимального количества персонала и подъемно-транспортного оборудования, предоставила пошаговый алгоритм выполнения всех бизнес-процессов склада, а также рекомендации по подготовке к внедрению системы управления складом.