Еще один склад ГК «Черноголовка» автоматизирован с помощью Axelot WMS

Продолжается тиражирование решения по управлению складами в ГК «Черноголовка». Уже четвертая площадка переведена под управление Axelot WMS. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

В 2024 г. специалисты Axelot автоматизировали склад готовой продукции ГК «Черноголовка», тиражировали Axelot WMS на складе сырья и материалов, а также на складе готовой продукции при производстве в Нижегородской области. Очередным этапом стало тиражирование решения на площадках ГК «Черноголовка» в Новосибирске. Два склада занимают площадь 15400 кв. м и работают в круглосуточном режиме. Технология внедрения включала использование двух информационных баз ввиду удаленного расположения складов и особенностей учета в корпоративной системе. В ходе тиражирования решение было адаптировано под особенности бизнес-процессов площадки.

Внедрен контроль доверительной приемки. Система блокирует прием палет, которых нет в плане поступления, с целью предотвращения появления «неучтенки», а также защищая склад от перегруженности.

Адаптирован механизм работы с документом Внутренний рейс для перемещения продукции между базами WMS двух складов, разработана печатная форма для водителя, реализован счетчик погрузки и контроль вместимости в транспортное средство.

Планирование отбора теперь разграничено по объектам хранения и местам хранения, что позволяет выполнять коробочный отбор заранее, при этом не накладывая резерва на целые места хранения, а счетчик на ТСД, отображающий плановое и фактически отобранное количество палет к отгрузке по рейсу, позволяет отслеживать прогресс сборки заказов.

Тиражирование Axelot WMS на четвертом складе ГК «Черноголовка» стало очередным шагом к оптимизации логистических операций и формированию единой цифровой экосистемы предприятия.

«Универсальность разработанного решения позволила быстро и эффективно адаптировать его под специфику нашего склада, а это значит, что мы можем сконцентрироваться на других задачах автоматизации и развития», – сказал интеграционный директор по ИТ ГК «Черноголовка» Дмитрий Старостов.

