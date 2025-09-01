Axelot автоматизировал управление складом компании «Петровакс Фарм»

Фармацевтическая компания «Петровакс Фарм» внедрила систему Axelot WMS для автоматизации складского комплекса на заводе в Московской области. Новый цифровой инструмент помог повысить эффективность логистических операций, обеспечить полный сквозной контроль сырья и продукции – от приемки до отгрузки – за счет полностью автоматизированного процесса. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Чтобы соответствовать высоким стандартам качества и требованиям регуляторов, «Петровакс Фарм» модернизировал складской комплекс. На площади 2500 кв. м хранятся порядка 3500 наименований сырья, готовой продукции и вспомогательных материалов.

До перехода на Axelot WMS склад «Петровакс Фарм» использовал решение, которое на тот момент удовлетворяло базовым задачам учета. Однако с развитием бизнеса, ростом объемов производства и расширением ассортимента продукции изменились требования к прозрачности логистических операций – стала необходима более функциональная и гибкая система. Важно было обеспечить сквозной контроль и оперативную отчетность для точного учета партий и серий. Среди основных факторов, повлиявших на выбор Axelot WMS, были наличие в типовой версии расширенной функциональности для работы с маркированными товарами, большие технические возможности платформы, в том числе и по интеграции с корпоративной системой, сильная компетенция команды интегратора.

Практически сразу после запуска новой WMS сотрудники склада отметили изменения в бизнес-процессах. Возросли скорость и качество передачи данных между корпоративной системой и WMS. Появилась возможность вести параллельные работы по сборке, приемке и отгрузке. Были оптимизированы алгоритмы работы сотрудников, что позволило повысить их качество и точность.

Основная часть поступлений – готовая продукция, субстанции и полупродукты – маркируется этикетками «тарных мест». Сканирование QR-кода на ТСД позволяет в реальном времени получить всю необходимую информацию о серии.

Для точного учета и размещения каждой единицы продукции система автоматически формирует тарные места на палете, распределяя общий объем по коробам. Это обеспечивает полную прослеживаемость партий, что критически важно для фармацевтической отрасли.

На этапе входного контроля задания по отбору проб передаются сотрудникам Отдела контроля качества напрямую через систему. По результатам контроля короба маркируются специальными этикетками, а вся информация автоматически регистрируется в WMS.

После приемки палет система формирует задачи на размещение с учетом специфики товара – будь то монопалеты или температурочувствительные реактивы. Сотрудники склада могут корректировать варианты ячеек для размещения, но только с учетом установленных правил и ограничений.

WMS учитывает тип отгрузки, будь то возврат поставщику или передача в производство, и строго соблюдает принцип FIFO. Для маркированной продукции система отслеживает коды агрегации, а контрольная проверка возможна только путем пересчета каждой единицы.

Модернизация логистических процессов с использованием Axelot WMS стала частью долгосрочной стратегии повышения операционной эффективности фармацевтической компании. Решение позволяет обеспечить полную прослеживаемость продукции, строгое соблюдение условий хранения и соответствие актуальным требованиям фармацевтического рынка – как российского, так и глобального.