«Технониколь» тиражировал Axelot WMS на новой производственной площадке в Казахстане

«Технониколь» тиражировал Axelot WMS на новом складе при производстве Алматы, с которым работают два бизнес-направления корпорации. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Корпорация «Технониколь» – международный производитель строительных материалов и систем. Компания «Технониколь» создала новый производственный кластер в Алматы. Он включает в себя два завода, которые начали работу в 2024 г. – предприятия по выпуску экструзионного пенополистирола (XPS) и минеральной изоляции. Также там функционирует склад материалов для скатной кровли SHINGLAS, продукция на который завозится из России. Производственные филиалы «Технониколь» в Казахстане позволяют удовлетворить спрос на теплоизоляционные материалы в регионе и способствуют развитию местной экономики и созданию новых рабочих мест.

Axelot — давний партнер «Технониколь» по модернизации логистики. Корпорация много лет использует решения от Axelot. Поэтому для автоматизации складского хозяйства только что построенного производственного кластера было использовано решение Axelot WMS. В рамках проекта были автоматизированы склад продукции SHINGLAS и площадка при производстве экструзионного пенополистирола.

Многолетнее сотрудничество позволило компаниям создать универсальное, выверенное решение для автоматизации складской логистики корпорации, которое может быть внедрено на любом складе при производственных площадках «Технониколь». Тем не менее, решение не просто тиражируется «как есть», а развивается: «обрастает» вертикальной функциональностью конкретных бизнес-единиц и расширяется горизонтально под нужды всех производственных направлений. Проект в Казахстане наглядно это показал.

Так, при автоматизации площадок в Алматы специалисты Axelot перенесли все те же функциональные настройки и наработки с использованием последней версии единой конфигурации, которые были реализованы в Axelot WMS во время работы над другими проектами внедрения и сопровождения системы на складах «Технониколь». А одним из новшеств стало то, что впервые в одной информационной базе Axelot WMS было запущено три разных бизнес-подразделения «Технониколь»: «Скатная кровля и холст», «Полимерная изоляция» и «Минеральная изоляция».

Опыт, полученный в рамках множества проектов, позволил корпорации сформировать собственный центр компетенций и подготовить специалистов, знакомых с возможностями Axelot WMS. Запуск решения в промышленную эксплуатацию специалисты «Технониколь» провели самостоятельно, специалисты Axelot предоставляли удаленную консультационную поддержку. Также заказчик впоследствии самостоятельно выполнил настройку функциональности для склада минеральной изоляции в той же базе WMS.

Интеграция с корпоративной системой все также была выполнена с использованием уже типового обмена с API «Технониколь», однако в этот раз была дополнена новым направлением - возвраты от клиентов больше не создаются вручную в WMS, а выгружаются из API, как и остальные документы.

Axelot WMS позволяет «Технониколь» управлять логистикой, оптимизировать складские операции и минимизировать влияние человеческого фактора. Теперь инструменты для обеспечения стабильной работы склада, настроенные в соответствии с особенностями бизнес-процессов корпорации, используются и на новых площадках в Казахстане. Компании продолжают сотрудничество, в планах еще больше совместных проектов как в России, так и за рубежом.