Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Ритейл Логистика
|

Toimart внедрила Axelot WMS

Компания Axelot реализовала проект автоматизации склада Toimart в Алматы (Казахстан), внедрив WMS для управления товарными потоками. Благодаря Axelot WMS в компании Toimart ускорились логистические процессы, сократились издержки за счет минимизации ручного труда и исключены ошибки.

Внедрение Axelot WMS автоматизировало все ключевые операции на складской площадке Toimart в Алматы. Система распределяет товары по зонам (с учетом типа поставки и температурных режимов), оптимизирует размещение SKU по востребованности (High/Medium/Low) и контролирует качество перед отгрузкой.

Toimart – это компания, которая входит в ГК Sabyrzhan Group и уже более 25 лет развивает розничные и оптовые направления, управляет собственным производством и импортирует продукты.

Штрафы и утечки данных заставляют компании усиливать защиту HR-систем
Безопасность

После автоматизации склад Toimart стал работать как отлаженный механизм: сократилось время обработки продукции – от приемки до отгрузки; уменьшилось количество ошибок из-за человеческого фактора; персонал тратит меньше времени на рутинные задачи; системный подход к проектированию процессов позволяет быстро находить и устранять узкие места.

Теперь Toimart использует ресурсы своего склада на все 100%, чтобы на полках торговой сети была всегда свежая продукция, а поставки партнерам были точными и своевременными.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать рутинную работу за счет расширений для офисного ПО

В России запатентован БПЛА, собирающий фрукты и складывающий их в корзину

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

В России МЧС испытало БПЛА для тушения пожаров в высотных зданиях

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Энергопотребление российских ЦОДов вырастет в 2,5 раза за 5 лет

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/