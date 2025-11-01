Toimart внедрила Axelot WMS

Компания Axelot реализовала проект автоматизации склада Toimart в Алматы (Казахстан), внедрив WMS для управления товарными потоками. Благодаря Axelot WMS в компании Toimart ускорились логистические процессы, сократились издержки за счет минимизации ручного труда и исключены ошибки.

Внедрение Axelot WMS автоматизировало все ключевые операции на складской площадке Toimart в Алматы. Система распределяет товары по зонам (с учетом типа поставки и температурных режимов), оптимизирует размещение SKU по востребованности (High/Medium/Low) и контролирует качество перед отгрузкой.

Toimart – это компания, которая входит в ГК Sabyrzhan Group и уже более 25 лет развивает розничные и оптовые направления, управляет собственным производством и импортирует продукты.

После автоматизации склад Toimart стал работать как отлаженный механизм: сократилось время обработки продукции – от приемки до отгрузки; уменьшилось количество ошибок из-за человеческого фактора; персонал тратит меньше времени на рутинные задачи; системный подход к проектированию процессов позволяет быстро находить и устранять узкие места.

Теперь Toimart использует ресурсы своего склада на все 100%, чтобы на полках торговой сети была всегда свежая продукция, а поставки партнерам были точными и своевременными.