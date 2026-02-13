Разделы

Talarix Таларикс Резон ВЦ

Talarix - Таларикс - Резон ВЦ

13.02.2026 «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод» автоматизировал управление производством с Talarix MES 2
14.10.2024 Систему «TALARIX Мясокомбинат» внедрили на заводе утилизации «Русагро – Приморье» 2

Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 196 1
Русагро Группа Компаний 341 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4690 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1202 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7346 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3192 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34030 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1335 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 556 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 318 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 596 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 691 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 1
