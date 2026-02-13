Talarix - Таларикс - Резон ВЦ

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|13.02.2026
|«Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод» автоматизировал управление производством с Talarix MES 2
|14.10.2024
|Систему «TALARIX Мясокомбинат» внедрили на заводе утилизации «Русагро – Приморье» 2
