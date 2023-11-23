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Транспорт Парковка Паркинг Parking Автостоянка Стоянки автомобилей сервис оплаты городской парковки city parking payment service паркомат паркон

Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон


23.11.2023 2ГИС представил друзей на карте, 500 реалистичных зданий и обновленный навигатор

елей зданий, вести машину по трехмерным дорожным развязкам и строить маршрут до подъезда или нужной парковки. Для тех, кто больше любит читать — коротко текстом. Об этом CNews сообщили представ
14.11.2023 Теперь клиенты билайна могут приобрести КАСКО на одну поездку или на время парковки своего автомобиля с 10% кешбэком

страховую защиту автомобиля, независимо от того, кто виноват в его повреждении. Новый продукт позволяет страховать свой автомобиль на одну поездку, на определенное количество километров или на время парковки. Оформить страховой полис с кешбэком 10% можно пройдя по ссылке из раздела «Для вас» в мобильном приложении билайна на сайт партнера. Эксклюзивным условием для клиентов билайна стал ке
17.10.2023 Технологии «Росатома» помогают в развитии транспортной инфраструктуры столицы Удмуртии

алистами по итогам шести месяцев реализации проекта. В частности, скорость движения в зонах платной парковки уже увеличилась более чем на 15%, количество нарушений правил парковки снизил
02.10.2023 В России из-за санкций Евросоюза массово поломались паркоматы

тов компании Flowbird во Владивостоке, сообщила компания «Цифровое Приморье». Устройства для оплаты парковки перестали функционировать с 1 октября 2023 г. «Цифровое Приморье» – это оператор пла
29.08.2023 Клиенты Tele2 получили возможность приобрести КАСКО на одну поездку или парковку: 66% пользователей позитивно оценили нововведение.

e2 совместно с InsurTech-провайдером Simble. Tele2 совместно с партнером Simble выпустила новый продукт – краткосрочное страхование автомобиля: на одну поездку, нужное количество километров или время парковки, с кешбэком для абонентов оператора. Решение обеспечивает страховую защиту вне зависимости от того, кто виноват в происшествии. Оформить страховку можно в любое удобное время онлайн. П
«Госуслуги», платные парковки и база доноров: Какие цифровые проекты «выстрелили» в России?

«Госуслуги», платные парковки и база доноров: Какие цифровые проекты «выстрелили» в России? Компания «Программный продукт» в 2022 г. отмечает 20-летие. За эти годы разработчик проделал путь, во многом созвучный ист
17.07.2023 Паркоматы в Москве оказались никому не нужны. На их снос потратят миллионы

– устройства простаивают, поскольку в кармане каждого автовладельца есть мобильное средство оплаты парковки – смартфон. Как сообщал CNews, первый паркомат в Москве заработал в октябре 2006 г.

22.03.2023 «ЮKassa» стала платежным сервисом известного приложения для оплаты парковок в Москве

ла платежным сервисом для оплаты парковок в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь платежи в приложении «Парковки России» для Android, iOS и HarmonyOS и на сайте parking.mos.ru проходят через «ЮKass
01.03.2023 В «Яндекс картах» появилась оплата парковки в Москве

нии «Яндекс карт» на Android и iOS, а позже появится и в «Навигаторе». Оплата доступна на городских парковках, кроме закрытых шлагбаумами. *** «Яндекс карты» помогают находить места и строить д
07.02.2023 Снижена комиссия при оплате парковки в Москве с мобильного счета билайн

мобильного телефона платили комиссию в общем размере 15,6 рублей при стоимости паркинга условных 100 рублей, а теперь дополнительные расходы составят всего 4,95 рублей с тех же условных 100 рублей за парковку. Реклама. beeline.ru
19.12.2022 Умная парковка довела до тюрьмы. Виновных в грандиозном мошенничестве ждут 10 с лишним лет заключения и гигантские штрафы

правлял, происходили в 2012 и 2013 гг. В этот период в распоряжении ДКР оказалось несколько подписанных контрактов на строительно-монтажные работы по обустройству интеллектуальной системы мониторинга парковочных мест. Общая сумма контрактов превысила 650 млн руб., среди заказчиков было ФГУП СВЭКО Федеральной службы охраны России (ФСО), которое позже тоже будет упоминаться в материалах дела.
19.08.2022 «Ашан» и «Сбермаркет» тестируют в Москве самовывоз заказа с парковки

7 магазинах: «Ашан Пушкино», «Ашан Рязанский проспект», «Ашан Алтуфьево», «Ашан Мытищи», «Ашан Марфино», «Ашан Красногорск» и «Ашан Зеленопарк», где оборудована специальная зона для выдачи товаров на парковках. Услуга будет актуальна для клиентов, которые ценят время и хотят остаться в автомобиле для получения покупок. Чтобы воспользоваться сервисом, при оформлении заказа в мобильном прилож
13.04.2022 Tele2: москвичи пользуются платной парковкой 7 раз в месяц

мобильной связи, проанализировал девять месяцев активности московских пользователей сервиса «Смарт паркинг» на платных парковках города. Клиенты оставляют машины на таких местах в среднем семь
31.03.2022 Чат-бот «Свободный доступ» помог устранить незаконную парковку в Черемушках

. Благодаря его бдительности в настоящее время незаконные сооружения демонтированы, а для свободной парковки стали доступны около 40 машино-мест», – сказал начальник Госинспекции по недвижимост
16.12.2021 Сервис бронирования и оплаты парковки Parkly привлек $700 тысяч инвестиций

за счет более эффективного управления парковочным пространством; внедрить возможность краткосрочной парковки без капитальных затрат, обычно связанных с установкой и обслуживанием паркоматов; пр
22.07.2021 Tele2 предлагает умное устройство для оплаты парковок

Tele2 вместе с «Мобильные решения» запустила гаджет «Смарт паркинг» – это умный помощник для оплаты парковок. Благодаря ему автолюбителю не нужно ничего
11.12.2020 Сбербанк поможет оплатить резидентную парковку в Москве в центрах госуслуг

ковского банка, сказал: «Сбербанк постоянно расширяет возможности бесконтактной, а потому максимально безопасной оплаты товаров и услуг жителями и гостями Москвы. Как и прежде, оплачивать резидентную парковку на столичных улицах можно в приложении «Сбербанк Онлайн» и через наши банкоматы, многие из которых доступны в режиме 24/7, а также в офисах банка. Но с декабря этого года все желающие

30.11.2020 Axis Communications запустила в России приложение для обнаружения нарушений при парковке автомобилей

ться практически везде, где необходимо избегать заторов и мгновенно реагировать на нарушение правил парковки: на подъездах к больницам и пожарным депо, на однополосных дорогах, вокруг остановок
21.07.2020 МТС создает цифровой жилой комплекс в Москве

ов с домофона, подключиться к камерам видеонаблюдения на территории комплекса и системе мониторинга парковки, подать заявку в управляющую компанию и принять участие в голосованиях, а также упра
25.02.2020 Нейросеть будет выявлять водителей, не оплачивающих парковку

автомобилистов, не оплачивающих парковку, будут выявлять с помощью нейросети. Городские придорожные парковки предназначены только для кратковременной стоянки, что регулируется введением платног
29.01.2020 Линейка RFID-решений «Микрона» пополнилась системой автоматизации доступа на парковку

Линейка RFID-решений «Микрона» пополнилась системой автоматизации доступа на парковку. Бесконтактная RFID-система управления проездом на территорию обеспечивает контроль въезда/выезда автомобилей в автоматическом режиме с использованием радиочастотных меток дальнего рад
30.08.2019 «Программный продукт» доработает ПАК «Помощник Москвы»

оскву более удобной и безопасной. Программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы» позволяет жителям столицы с помощью мобильного приложения фиксировать на камеру смартфона различные нарушения правил парковки транспортных средств и передавать эти данные в ведомства, отвечающие за соблюдение правил дорожного движения. В настоящий момент мобильным приложением пользуются более 430 тыс. человек
07.12.2018 Интеллектуальные парковки на пути к единому парковочному пространству

ма управления парковочным пространством города. Она собирает данные с камер наблюдения, покрывающих парковочное пространство, а также с планшетов инспекторов и автопатрулей. Затем эти данные об
21.11.2018 Виртуальная «Елена» от «Мегафона» поможет оплатить парковку в столице

авил систему голосового самообслуживания при оплате парковочного места в Москве. Теперь оплатить услугу можно удобнее и быстрее – с помощью голосового помощника по короткому номеру 3210*2. Для оплаты парковки необходимо набрать номер единого контакт-центра «Московский транспорт» (3210), перевести телефон в тональный режим (*) и нажать кнопку «2». Робот запросит желаемую продолжительность

15.11.2018 «Мегафон» за счет демпинга отобрал сервис голосовой парковки у микрокоманды энтузиастов, которая его изобрела

Нерабочий парковочный сервис Как стало известно CNews, сервис голосовой оплаты парковки в Москве, который создала и в течение двух лет поддерживала маленькая команда энтузи
05.07.2018 Bosch и e.GO запускают в Аахене систему автоматической парковки

удет запущена до конца года в Аахене на территории Рейнско-Вестфальского Технического Университета. Паркинг, построенный компанией Immofinanz в 2018 г., будет оснащен устройствами Bosch и элект
08.02.2018 Российская парковочная ИТ-система выходит на международный рынок

та в Казахстан стала первым международным контрактом российской компании. Администратор парковок – «Парковочное пространство Астаны»,отдал разработке из России предпочтение перед иностранными с
06.06.2017 «Яндекс» начал подсказывать свободные места на парковках

а парковке освободилось. Данные о перемещениях водителей собирается в обезличенном режиме.Свободные парковочные места в «Яндекс.Навигаторе» подсвечены зеленым Правда, как отметил Александров, р
06.06.2017 «Яндекс.Навигатор» научился показывать освободившиеся парковочные места

«Яндекс» объявил о том, что приложение «Яндекс.Навигатор» начало показывать парковочные места, которые только что освободились. Теперь водители будут видеть, где можно п
19.04.2017 «Яндекс.Навигатор» научился строить парковочные маршруты

парковку: на подъезде к точке назначения приложение предложит маршрут, позволяющий быстро осмотреть парковочные места вокруг. Первые города, в которых появилась новая возможность — это Москва и
14.11.2016 Мобильное приложение от резидента «Сколково» поможет найти свободное место для парковки

», объявила о начале закрытого тестирования новой версии приложения, позволяющей находить свободные парковочные места где угодно, даже во дворе. Приложение будет доступно для смартфонов с опера
26.10.2016 Интернет вещей помог разгрузить центральные улицы Ростова-на-Дону от автотранспорта

В конце сентября в южной столице России стартовал первый этап проекта «Парковочное пространство Ростова-на-Дону». В рамках государственно-частного партнерства компа
26.10.2016 «Яндекс.Навигатор» научился искать парковки

. Теперь водители могут в любой момент посмотреть, где оставить машину, сообщили CNews в компании «Яндекс». «Внутри Третьего транспортного кольца (ТТК) “Навигатор” показывает все платные и бесплатные парковки, а также участки, где нельзя парковаться. Синий цвет — стоянка разрешена, красный — наоборот. Восклицательным знаком отмечены места для инвалидов и другие специальные парковки,

08.09.2016 ИТ-департамент Москвы: штраф за неоплаченную парковку можно обжаловать в электронном виде

ИТ-департамент Москвы сообщил, что водители смогут обжаловать штраф за неоплаченную парковку в Москве через интернет. Как заявили CNews в ведомстве, новый электронный сервис запущен на портале «Автокод». Раньше подать обращение можно было только лично.Штрафы за неоплаченную

22.07.2016 «Лантер» установил в Ставрополе паркоматы на солнечных батареях

отающие на солнечных батареях. Устройства имеют удобный интерфейс и обеспечивают возможность оплаты парковки банковскими картами, сообщили CNews в «Ланите». Банком-эквайером выступает Сбербанк.
15.04.2016 Qiwi запустила сервис моментальной оплаты парковок в Туле

отметили в компании, для оплаты с помощью Qiwi водителю необходимо выбрать в списке провайдеров — «Парковки Тулы», затем ввести тип и номер своего автомобиля, номер парковочной зоны, указать п
24.02.2016 Visa, Honda и ParkWhiz представили прототипы приложений для оплаты заправки автомобиля и парковки

мирном мобильном конгрессе 2016 г. в Барселоне Visa представила прототипы приложений для заправки и парковки автомобилей. Эти приложения, встроенные в приборную панель автомобиля Honda, были ра
27.01.2016 «Лантер» установила в Краснодаре паркоматы на солнечных батареях

устройства даже при пасмурной погоде. Дополнительный плюс — расширение возможностей оплаты времени парковки с помощью монет», — рассказал Андрей Агафонов, коммерческий директор компании «Ланте
23.12.2015 В Москве восстановлена работа городских сервисов для оплаты парковки

Все городские парковочные сервисы, в том числе мобильное приложение «Парковки Москвы» и оплата по SMS, работают корректно и в полном объеме. Во вторник в системе

04.12.2015 ВТБ24 обработал более 120 тыс. платежей за парковку в центре Санкт-Петербурга

коло 10 тыс. транзакций объемом свыше p1 млн. По данным банка, наиболее популярными местами платной парковки у петербуржцев стали начало ул. Восстания, пересечение Литейного проспекта и ул. Жук

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WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 282 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 62676 348
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47798 203
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10604 178
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29449 153
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23482 130
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27419 114
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13745 109
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11507 106
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8296 98
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 3917 92
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12414 91
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20314 89
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23950 88
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23461 85
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5635 82
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System, ITS - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход - Умный светофор 1253 79
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11769 78
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15365 76
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17615 75
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12289 74
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 597 74
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9365 70
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28728 69
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20019 66
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1403 63
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8291 63
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13530 61
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24543 56
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1641 55
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11476 53
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10446 52
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы 4856 52
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15212 51
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3245 50
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9968 50
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6155 49
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12303 47
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7630 46
Умные платформы 1606 45
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11326 45
Google Android 13731 103
Apple iOS 7552 83
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4930 65
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 746 52
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4911 47
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 52 33
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1373 30
Google Play - Google Store - Android Market 3225 28
Apple iPhone - серия смартфонов 6965 28
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 465 27
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2677 26
Microsoft Windows 2000 8660 25
Apple - App Store 2832 24
Яндекс.Навигатор 99 21
Apple iPhone 6 4861 21
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 548 20
Microsoft Windows 15390 19
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1003 18
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3123 15
Nissan Leaf - электромобиль 51 12
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 562 11
Linux OS 9568 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 373 11
Google Maps - Карты Google 783 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1328 9
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 185 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Помощник Москвы - приложение 14 9
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 127 9
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 609 9
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 812 9
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 402 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 952 8
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1615 8
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 8
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 218 8
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 8
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1046 8
Google YouTube - Видеохостинг 2657 7
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1322 7
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 575 7
Собянин Сергей 348 17
Ликсутов Максим 88 10
Путин Владимир 3075 9
Ермолаев Артем 371 8
Нащекин Алексей 115 6
Мишустин Михаил 641 6
Никифоров Николай 1134 5
Шипелов Андрей 22 5
Ротенберг Игорь 37 5
Рейман Леонид 1044 5
Толстой Лев 47 4
Лысенко Эдуард 304 4
Агафонов Вадим 13 4
Ротенберг Аркадий 52 4
Волож Аркадий 248 4
Королюк Алексей 86 4
Новиков Владимир 32 4
Богаткин Алексей 30 4
Подобайло Николай 16 4
Медведев Дмитрий 1648 4
Клепиков Алексей 110 3
Бондаренко Михаил 55 3
Яловенко Илларион 15 3
Нечаев Андрей 27 3
Абрамченко Виктория 18 3
Чернышенко Дмитрий 550 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 302 3
Аитов Тимур 197 3
Шакиров Марат 61 3
Лебедев Алексей 23 3
Высоковский Михаил 3 3
Шилов Сергей 91 3
Желкова Наталья 8 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 3
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 92 3
Бутенко Юрий 64 3
Попов Алексей 333 3
Сивков Арташес 17 3
Натрусов Артем 272 3
Катасонов Сергей 19 3
Россия - РФ - Российская федерация 139134 477
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42108 369
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51568 133
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16915 125
Европа 21600 99
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7170 71
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14072 64
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16573 58
Германия - Федеративная Республика 12556 55
Япония 13203 46
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2817 43
Беларусь - Белоруссия 5504 39
Россия - УФО - Екатеринбург 3813 36
Земля - планета Солнечной системы 10282 36
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2989 35
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13234 31
Казахстан - Республика 5419 30
Россия - СФО - Новосибирск 4173 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13967 26
Солнце - звезда Солнечной системы 5091 25
Южная Корея - Республика 6568 24
Франция - Французская Республика 7763 23
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2764 22
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1483 22
Армения - Республика 2256 22
Сингапур - Республика 1839 20
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1863 19
Италия - Итальянская Республика 4313 19
Великобритания - Лондон 2382 18
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2320 18
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 151 17
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1411 16
Азия - Азиатский регион 5396 16
Украина 7524 16
Канада 4837 15
Швеция - Королевство 3603 15
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1660 15
США - Калифорния 4580 15
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1441 14
Россия - ПФО - Нижегородская область 1777 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17714 483
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4859 239
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49377 225
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46688 138
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23240 136
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27918 113
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2684 93
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4577 88
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3484 80
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9423 69
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4777 69
Страхование - Страховое дело - Insurance 5619 66
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15891 66
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9676 63
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8283 62
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6571 62
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5538 61
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5311 57
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5110 54
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3877 52
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 764 51
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3846 51
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6254 46
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6740 42
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7797 39
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5736 39
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 376 38
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 255 38
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 613 37
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1641 35
Аренда 2332 35
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 772 33
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3749 32
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5542 31
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5853 31
Зоология - наука о животных 2543 30
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5865 30
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12821 29
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4910 28
Кредитование - Сrediting - Заём 6534 27
CNews - ZOOM.CNews 1845 25
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11166 15
Коммерсантъ - Издательский дом 1720 12
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5877 7
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 887 5
CNews - Auto.CNews 51 5
РИА Новости 884 5
AP - Associated Press 2003 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 967 4
Ведомости 899 4
Автокод (портал) 34 3
Bloomberg 1232 3
TAdviser - Центр выбора технологий 381 3
The Register - The Register Hardware 1497 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 2
Bloomberg Businessweek 122 2
Сердитый Гражданин 10 2
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 264 2
CNET Networks - CNET News 1642 2
Wired - Издание 230 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 23 1
Fortune 204 1
Трушеринг 4 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 173 1
Sputnik 57 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 54 1
Rambler - Чемпионат.com - Championat.com 31 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 280 1
Digital Trends - Издание 32 1
The Washington Post 326 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 871 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 516 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 645 1
23ABC News 170 1
N+1 - Издание 152 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
Tom’s Hardware 354 1
Reddit 298 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7913 20
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3036 9
Автостат 22 6
IDC - International Data Corporation 4895 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 306 5
Forrester Research 819 5
Gartner - Гартнер 3532 4
ABI Research 233 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 322 3
Markets&Markets Research 110 2
IoT Analytics 4 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 967 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 588 2
Techno Systems Research 3 1
Gartner Global Smart Transportation Market 1 1
TIBURON Research - Тибурон 5 1
TAdviser IT Prize 7 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 49 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
In-Stat/MDR 70 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 79 1
Сбер - СберДанные 4 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
Fortune Global 100 140 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
GSMA Intelligence 10 1
Mordor Intelligence 26 1
CNews Инновация года - награда 110 1
Frost & Sullivan 203 1
IBM Research 107 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 123 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 241 1
BCG - Boston Consulting Group 106 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 212 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 74 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 941 7
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 790 4
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 415 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1461 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 859 3
Правительство Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 36 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 217 3
University of Bath - Университет Бата - Университет в Бате 16 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 226 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 350 2
TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 13 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 154 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 292 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 58 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 151 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 161 2
Universität für Bodenkultur Wien - University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna - Университет природных ресурсов и прикладных наук в Вене 2 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 112 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 148 2
РАН - Российская академия наук 1812 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 288 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 584 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 167 2
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 52 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 62 1
UPC - Universitat Politècnica de Catalunya - Polytechnic University of Catalonia - Политехнический Университет Каталонии - UPC - Universitat Politècnica de Catalunya - Каталонский политехнический университет 6 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 135 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 99 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 128 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 239 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 231 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 94 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 514 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 202 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 302 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 947 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 15
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 705 15
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 12
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1192 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2347 7
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2024 годы.
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