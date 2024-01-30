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Sitronics Group, мэрия Бишкека и платежный сервис «МегаПэй» начали тестирование системы управления парковочным пространством

Первую умную парковку возле мэрии Бишкека оборудовал российский ИТ-разработчик Sitronics Group в рамках пилотного проекта по внедрению в столице Кыргызстана платных парковочных зон.

В Бишкеке введено в пилотную эксплуатацию первое умное парковочное пространство. Программно-аппаратный комплекс с помощью технологии видеоаналитики обеспечивает фиксацию номера авто, времени стоянки и возможность оплаты использования парковочной зоны.

Проект реализуется в экспериментальном режиме в рамках апробации российского ИТ-решения и должен поспособствовать эффективному управлению парковочным пространством в центре столицы. Платежным оператором в проекте выступает республиканский государственный сервис «МегаПэй».

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«Умные парковки позволяют упорядочить процесс парковки, сократить количество хаотично расставленных автомобилей на обочинах и тротуарах, во дворах, рядом с пешеходными зонами и решают важные для города задачи по снижению плотности автомобилей в самых загруженных частях города. При этом перед нами как перед разработчиками стояла задача создать удобный сервис для водителей, который фиксирует факт парковки в платной зоне автоматически по автомобильному номеру, после чего владельцу авто выставляется счет для простой процедуры оплаты с помощью мобильного телефона», – сказал вице-президент по программным продуктам и решениям Sitronics Group Павел Дрейгер.

Оплата возможна в течение 15 дней после завершения сессии. Далее умными парковками будет оборудован квадрат Киевская— Тыныстанова — Михаила Фрунзе — Турусбекова и в частях города с наибольшим скоплением автомобилей.

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