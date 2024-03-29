В «Яндекс Картах» обновился режим парковки

«Яндекс Карты» обновили режим парковки. Теперь приложение не только позволяет найти и оплатить парковку в Москве, но и напоминает вовремя ее завершить. Кроме того, в приложении теперь удобно находить места прошлых парковок и проверять парковочный счет, а статус текущей парковки виден даже на заблокированном экране. Обновление поможет водителям не пропускать важную информацию о парковке и не терять деньги при ее досрочном завершении. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Информация о парковочной сессии теперь видна в режиме Live Activity на iPhone, а у владельцев Android статусы парковки появляются в шторке уведомлений. Даже если приложение свернуто, оно предупредит водителя о том, что оплата не прошла или время парковки подходит к концу. Если же водитель отправится в путь, не завершив парковку, «Карты» напомнят об этом.

Кроме того, обновился дизайн раздела «Парковки» в профиле «Карт». Теперь на одном экране можно посмотреть историю парковок, проверить и сразу пополнить парковочный счёт, добавить или удалить автомобиль. История парковок стала более подробной — к ней добавилась карта, чтобы водителям было проще найти место прошлой парковки.

Обновленный режим парковки доступен в последней версии приложений «Яндекс Карты» и «Навигатор».

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«Яндекс Карты» — приложение к городу, которое отвечает на повседневные вопросы пешеходов и водителей. «Карты» прокладывают автомобильные маршруты с учетом пробок и дают подсказки во время движения, предупреждают о камерах, авариях и ремонтных работах. Каждый месяц веб-версией и мобильным приложением сервиса пользуются 90 млн человек.