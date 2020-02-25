Нейросеть будет выявлять водителей, не оплачивающих парковку

Российских автомобилистов, не оплачивающих парковку, будут выявлять с помощью нейросети. Городские придорожные парковки предназначены только для кратковременной стоянки, что регулируется введением платного периода. Вместе с тем, плата за парковку ограничивает время ее использования одним автомобилем — на весь день машину на платной парковке оставлять дорого, а на время — по карману любому горожанину. Платные парковки оснащены комплексами фото- и видеофиксации — это одна из важных подсистем ИТС. Все случаи неоплаченной стоянки фиксируются в системе — нейросеть, интегрированная в камеры цифрового зрения, способна идентифицировать автомобиль даже по части кузова, поэтому спрятаться от нее невозможно.

«С вступлением в силу изменений законодательства, позволяющих штрафовать автомобилистов за неоплату парковки, снизится количество пробок и аварий на городских улицах», — прогнозирует директор «Фабрики информационных технологий» Федор Жерновой.

Однако законодательная коллизия с передачей персональных данных нарушителей административным комиссиям для вынесения постановления о штрафе позволяла им оставаться безнаказанными. Это привело к тому, что уличные парковки хронически заняты в течение рабочего дня. Как правило, их занимают люди, работающие где-то поблизости. Из-за них у других автомобилистов возникают проблемы с поиском свободного парковочного места. Поэтому водители часто нарушают правила вынужденно — паркуются на газонах, во втором ряду, на остановках и тротуарах, создавая тем самым пробки и повышенную аварийную опасность.

«Штрафные санкции должны нормализовать ситуацию с загруженностью парковок – там всегда будут свободные места, поэтому проблем с парковкой больше не должно быть», — считает Федор Жерновой. — Одна из функций интеллектуальной транспортной системы состоит в фиксировании нарушений с помощью цифровых систем контроля. Как показывает опыт других стран, со временем нарушители привыкают к мысли о неотвратимости наказания, начинают соблюдать правила, дороги становятся свободными и безопасными».

Напомним, мобильность жителей городов, повышение безопасности дорожного движения для автомобилистов и пешеходов и снижение количества ДТП и пострадавших в авариях — приоритетные цели национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В российских регионах внедряются интеллектуальные транспортные системы, чтобы сделать дороги комфортными и безопасными. Однако нецелевое использование платных парковок до сих пор обесценивало усилия городских властей по оздоровлению транспортной ситуации.