Tele2 предлагает умное устройство для оплаты парковок

Tele2 вместе с «Мобильные решения» запустила гаджет «Смарт паркинг» – это умный помощник для оплаты парковок. Благодаря ему автолюбителю не нужно ничего делать вручную: не требуется вводить номер парковки, начинать или завершать парковочную сессию – устройство все делает автоматически.

У жителей Москвы появилась возможность оплачивать городскую парковку при помощи гаджета «Смарт Паркинг» от Tele2 и компании «Мобильные решения». В основе работы устройства – математические алгоритмы. Когда водитель остановится в зоне парковки, «Смарт Паркинг» самостоятельно определит тариф и оплатит стоянку, а когда автовладелец решит уехать – остановит парковочную сессию. Все действия устройства автоматизированы, автолюбителю не потребуется ничего делать вручную. Умный гаджет оплатит парковку, вернет средства за неиспользованные минуты парковки на счет, проинформирует водителя в SMS обо всех действиях. Tele2 не ограничивает круг клиентов – воспользоваться гаджетом могут абоненты любых операторов.

В Tele2 уверены, что у «Смарт Паркинг» есть большой потенциал на рынке. Компания провела исследование, которое показало, что 58% автолюбителей Москвы регулярно пользуются платными автопарковками. Для оплаты стоянки 70% водителей используют мобильное приложение «Парковки Москвы», 19% – паркоматы, 16% оплачивают парковки в SMS, реже клиенты используют сайт «Парковки Москвы», приложения банков и терминалы QIWI. По данным исследования Tele2 на базе технологий big data, 37% автолюбителей регулярно забывают вовремя завершить парковочную сессию в приложении или отправкой SMS. При этом они переплачивают за неиспользованные минуты стоянки. С помощью нового умного девайса клиент сможет сэкономить: вернуть средства за неизрасходованные минуты, избежать штрафа за нарушение правил парковки, затрат на эвакуацию и хранение автомобиля на штрафстоянке.

Чтобы заказать «Смарт Паркинг», автолюбителю необходимо оставить заявку на сайте f.tele2.ru, курьер бесплатно доставит гаджет в пределах МКАД. Стоимость составляет 3990 рублей, при этом клиент оплачивает только само устройство.

Для регистрации и настройки девайса достаточно зайти в личный кабинет на сайте f.tele2.ru, указать государственный регистрационный номер автомобиля и SIM-карты, которая идет в комплекте с гаджетом. Сервис синхронизируется с мобильным приложением «Парковки Москвы», где можно отслеживать историю парковочных сессий. Если водитель решит переставить устройство в другое транспортное средство, то он сможет изменить номер автомобиля в личном кабинете на f.tele2.ru.

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Планируется, что в будущем функционал «Смарт Паркинг» расширится, помимо оплаты парковки клиенту будет доступна услуга «Автоконсьерж». С этим сервисом можно быть готовым к любым ситуациям на дороге: получить консультацию эксперта, попросить подвезти бензин, поменять колесо или вызвать бесплатный эвакуатор в случае поломки.

Илларион Яловенко, директор департамента по финансовым сервисам Tele2, сказал: «Мы предлагаем принципиально новый способ оплаты парковок. Всего несколько минут на настройку девайса – и автолюбителям больше не придется беспокоиться об этом. Клиенты Tele2 знают, что оплачивать услуги со счета мобильного телефона – это удобно. Они все чаще используют его для оплаты парковок, пополнения карт проезда в общественном транспорте, покупки онлайн-игр в мобильных приложениях, контента в стриминговых сервисах, услуг страхования и онлайн-консультаций. «Смарт Паркинг» – это новый шаг в развитии этого направления. В мире много успешных примеров адаптации умных помощников для разных сценариев использования в городской среде. Tele2 как высокотехнологичная компания поддерживает этот тренд. Запуская помощника для парковки на базе продвинутых технологий, мы отвечаем на запрос нашей аудитории, которая ждет нестандартных решений от Tele2. Уверен, что автолюбители столицы оценят удобство нового умного гаджета».

Технические характеристики «Смарт Паркинга». Габариты устройства составляют 145х85х24мм, вес – 200 грамм, емкость аккумулятора – 3400 мАч. «Смарт Паркинг» заряжается от прикуривателя с помощью кабеля, время автономной работы от аккумулятора – до 6 часов. Располагать устройство в автомобиле можно в любом удобном месте, но следует убедиться в подключении к мобильной сети (на это укажет цветовой индикатор). SIM-карта в устройство предустановлена. В комплекте идет шнур питания.