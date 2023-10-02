В России из-за санкций Евросоюза массово поломались паркоматы

Во Владивостоке перестала работать целая сеть паркоматов, оснащенная устройствами французской компании Flowbird. Она заработала около года назад и насчитывала в пределах 30 платных парковок. Причина выхода из строя паркоматов – западные санкции, из-за которых Flowbird больше не может работать в России. Жителям и гостям Владивостока предлагают оплачивать парковку другими способами, например, через специальное мобильное приложение.

Паркоматы ушли в офлайн

Санкции Евросоюза привели к полному выходу из строя целой сети паркоматов компании Flowbird во Владивостоке, сообщила компания «Цифровое Приморье». Устройства для оплаты парковки перестали функционировать с 1 октября 2023 г.

«Цифровое Приморье» – это оператор платных парковок во Владивостоке.

Представители западной компании подчеркнули, что их вины в случившемся нет, что причина всему – это именно ограничения властей. «Санкции Европейского союза против России усиливаются в последние несколько месяцев. Отныне эти санкции не позволяют нам продолжать наши деловые отношения с вашей компанией», – говорится в официальном письме Flowbird. Также в нем сказано, что компания сожалеет о невозможности в нынешних условиях поддерживать «хорошие деловые отношения».

Отметим, что Россия находится под санкциями с 24 февраля 2022 г., то есть Flowbird обходила ограничения в течение полутора лет. Для примера, Microsoft не только сбежала из России еще в первых числах марта 2022 г. без каких-либо извинений, но еще и в прямом эфире пообещала не оставить камня на камне от своего российского представительства.

Не Швеция, а Франция

Первые платные парковки во Владивостоке, оснащенные паркоматами Flowbird, заработали во второй половине ноября 2022 г. Проект был очень масштабным – Flowbird совместно со специалистами «Цифрового Приморья» запустила более 30 зон платной парковки, 29 из которых расположились под открытым небом. За первые пять дней работы, согласно статистике «Цифрового Приморья», приведенной порталом «Новости Владивосток», жители и гости Владивостока воспользовались паркоматами около 1000 раз, заплатив за возможность оставить свой автомобиль на улице под лучами солнца или проливным дождем в сумме около 150 тыс. руб. К октябрю 2023 г. сеть фиксировала около 60 тыс. фактов оплаты в месяц.

Фото: Flowbird Власти Европы сломали паркоматы в России

Согласно публикации на сайте «Новости Владивосток», санкции препятствовали развитию проекта даже на начальных этапах «При реализации пришлось решать вопросы импортозамещения оборудования – проблемы были почти со всеми аппаратными комплексами», – утверждают в компании «Цифровое Приморье». Там же сказано, что следствием этого стал отказ от всех импортных паркоматов, кроме шведских, запчасти для которых компания завозит через Казахстан по схемам параллельного импорта.

Но стоит отметить, что Flowbird не имеет никакого отношения к Швеции. Это французская компания, основанная в 2003 г. и к своему первому десятилетию раскинувшая сеть паркоматов на более чем 50 стран и 4000 городов.

Москва поможет

На момент выхода материала оператор сети платных парковок во Владивостоке был занят анализом и оценкой сроков ее «оживления», пишет ТАСС. А пока этого не произошло, водителей просят пользоваться другими способами оплаты парковки, например, фирменным мобильным приложением «Цифрового Приморья» или официальным сайтом правительства Приморского края.

Насколько актуальными будут французские паркоматы во Владивостоке после того, как им вернут работоспособность, и как скоро это случится – вопросы открытые. Однако опыт Москвы показал, что при наличии смартфона в кармане и стабильного сигнала сотовой сети в зоне нахождения парковки такие устройства внезапно оказываются никому не нужны.

Александр Тараторин, Росбанк: Сервисы западных производителей пропали — приходится делать свое ит в банках

В июле 2023 г. CNews писал, что москвичи настолько разочаровались в паркоматах, что многие из них простаивают без дела месяцами в ожидании, пока бы один автомобилист воспользуется ими. Водителям гораздо удобнее и быстрее оплачивать парковку с мобильника, поскольку до паркомата еще нужно дойти, а для этого нужно знать, где он находится. При этом время на оплату парковки в Москве ограничено всего-навсего пятью минутами, и если не уложиться в эти рамки, то водитель получит штраф в размере 5000 руб.

Сервис, который грозит крупными убытками, москвичам и гостям столицы оказался не нужен, и в результате властям Москвы придется потратить 12 млн руб. на демонтаж около 600 паркоматов. В дальнейшем они могут быть распроданы региональным операторам, так что существует вероятность, что часть устройств, еще недавно стоявших на улицах Москвы, «переедут» во Владивосток. Что до самой столицы, то ее сеть паркоматов, заработавшая еще в 2006 г., сократится примерно до 80 устройств – все они будут расположены в наиболее оживленных местах города. Не исключено, что в будущем они тоже будут демонтированы, поскольку проблемы поиска паркоматов и минимального времени на оплату никто не отменял.

Смартфоны тоже не спасают

Оплата парковки при помощи смартфона действительно намного более удобна в сравнении с паркоматом, который может быть выключен или сломан. Однако и мобильник тоже не всегда позволяет быстро заплатить за парковочное место и избежать утраты 5000 руб. в пользу государства.

Например вечером 28 сентября 2023 г. в Москве произошел сбой в системе оплаты парковок через Android-приложение «Парковки Москвы», о чем в своем Telegram-канале уведомил столичный Дептранс. Что именно вызвало сбой, власти так и не раскрыли, сославшись на некие «технические причины» и предложив платить за парковку через сайт mos.ru, паркомат или списание через SMS. Для этого нужно отправить сообщение на специальный короткий номер, притом текст должен быть строго определенного вида – «номер парковки*номер автомобиля*количество часов от 1 до 24 (например, «0304*А123АА199*3»).

На устранение «технических причин» специалистам потребовалось более около 17 часов. Сообщение о сбое Дептранс опубликовал 28 сентября 2023 г. в 18:04 МСК, а уведомление о починке появилось в Telegram-канале ведомства лишь 29 сентября 2023 г. в 10:48.