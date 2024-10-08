МТС прокачала сеть LTE для горняков угольного разреза в Междуреченске

МТС сообщила о расширении сети LTE на угледобывающем разрезе «Междуреченский» «Новой горной управляющей компании» в Кемеровской области. Голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет теперь доступны на территории всего предприятия и по дороге на разрез из города. Находящиеся на смене горняки могут оставаться на связи с близкими и пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами.

Теперь сеть LTE покрывает 100% территории «Междуреченского», включая административно-бытовые комбинаты, места общего пользования и поле разреза площадью 2,5 тыс. гектаров. Работники предприятия могут воспользоваться смартфоном в пути к месту работы и во время отдыха. Скорость передачи данных позволяет общаться по видеосвязи, переписываться в мессенджерах, загружать тяжелые файлы, смотреть видео в высоком разрешении и так далее. Кроме того, сеть LTE теперь покрывает ведущую к разрезу из города дорогу общего пользования – связь улучшилась и у находящихся вдоль неё посёлков.

«Междуречье» – один из крупнейших угольных разрезов в Кузбассе. Обеспечить LTE-покрытие на такой большой территории – непростая технологическая задача. С другой стороны, у МТС большой опыт работы на подобных объектах. Стабильная связь позволит работникам предприятия оставаться «в зоне доступа» для своих родных и близких и пользоваться привычными приложениями», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

«Качественная сотовая связь для сотрудников – часть социальной политики компании. Возможность оставаться в контакте с семьей и пользоваться быстрым мобильным интернетом во время перерыва на отдых не менее важна, чем прочие комфортные условия труда. Это особенно актуально для работающих вахтовым методом», – отметила директор по персоналу «Новой Горной УК» Татьяна Горлатова.