«Максимателеком» запускает цифровую платформу метрологического контроля сыпучих грузов

«Максимателеком» представила цифровую платформу для объективного контроля объема сыпучих грузов и управления их оборотом. С ее помощью заказчики смогут настроить процесс независимого метрологического контроля вывозимых грузов и получать единые показатели для принятия решений.

Цифровая платформа предназначена для предприятий ЖКХ, городского хозяйства, автодорожного комплекса, агросектора, добывающей промышленности, металлургии, морских и речных портов – отраслей, где есть необходимость объективного и юридически значимого контроля заполняемости грузового транспорта, например, самосвалов и коммунальной техники.

Городам комплексное решение позволяет перейти от измерений объема вывозимого для утилизации снега по нормативу к измерению по факту. Тем самым увеличивается эффективность и прозрачность работы возчиков снега, а экономия бюджетных средств может достигать 25%.

Умная платформа «Максимателеком» разработана и сертифицирована в России. Это дает возможность использовать решение на крупнейших промышленных предприятиях и в проектах по цифровизации городского хозяйства в любом российском городе, исходя из потребностей региона.

Цифровая платформа объединяет инженерные разработки и программно-аппаратные средства на основе технологий лазерного сканирования, анализа данных, предиктивной аналитики, машинного обучения и видеораспознавания.

Благодаря этому обеспечивается точность измерений, автоматическая фиксация объема груза, валидация транспортных средств и их распознавание на въезде и выезде с производственной площадки. С ее помощью в режиме реального времени можно измерять и прогнозировать загруженность вагонов, управлять частотой движения самосвалов, оценивать необходимость вывода дополнительных единиц техники.

Цифровая платформа для объективного контроля объемов и оборота сыпучих грузов «Максимателеком» уже начала применяется городскими службами Москвы в цифровом управлении процессами вывоза и переплавки снега на специальных снегоплавильных станциях. Запуск аналогичного проекта запланирован в Нижнем Новгороде в рамках программы построения цифрового города.

«Мы видим высокий интерес к решениям по цифровизации городского комплекса и промышленности со стороны регионов и индустриальных компаний. Все они в зависимости от сезона ежедневно перевозят тысячи кубометров снега, породы, материалов и других субстанций. Благодаря нашей цифровой платформе заказчики получают своевременный мониторинг показателей объема вывозимых грузов, бесшовный процесс метрологического контроля и удобный настраиваемый интерфейс с визуализацией метрик для оперативного принятия решений», - отметил Илья Черкасов, заместитель генерального директора по инфраструктурному бизнесу АО «Максимателеком».