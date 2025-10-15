Разделы

Количество просмотров Rutube из-за рубежа с начала 2025 г. достигло почти 2 миллиардов

Количество просмотров Rutube из-за рубежа в период с января по конец сентября 2025 г. превысило 1,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра видеохостинга. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

Лидерами по просмотрам стали зрители Rutube из таких стран, как Казахстан (371,9 млн), США (235,3 млн), Белоруссия (214 млн). Также в пятерку вошли Германия (108,6 млн) и Нидерланды (108,4 млн).

«Сегодня Rutube стремительно развивается. Ежемесячно видео на площадке смотрят около 80 млн человек в России. Команда менеджеров, разработчиков и креаторов старается сделать продукт, который был бы удобен как авторам, так и зрителям, в том числе и за пределами нашей страны. Мы видим результаты уже сегодня — зарубежная аудитория увеличивается с каждым месяцем», — отметил генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров.

Чаще всего из-за рубежа смотрят UGC-контент, в том числе среди самых популярных лайфстайл-видео. Зрителей из других стран интересуют в том числесериалы и фильмы, а также развлекательные видео и новости. Самым просматриваемым роликом в 2025 г. стало видео «60 лет Джонни Деппу. Самый яркие роли» на канале «Кинокритик против!».

