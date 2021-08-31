Правительство России открыло официальный канал в Telegram

После блокировки и снятия ограничения с мессенджера, Правительство все же завело свой Telegram-канал. Как объясняют в самом Правительстве, канал запущен, чтобы граждане, получающие информацию из соцсетей, узнавали о новостях «из первых рук». В том числе, Правительство заботится о том, чтобы пользователи получали правдивую информацию.

Telegram-канал Правительства

Правительство решило завести собственный Telegram-канал. Решение принято для того, «чтобы граждане, предпочитающие получать информацию из соцсетей, могли узнавать о главных новостях из первых рук и в доступном формате», говорится на сайте Правительства. За один час на канал подписалось более 5 тыс. человек.

На канале будут публиковаться главные события и ключевые решения, а также самое интересное о работе Правительства, в том числе отчеты о мероприятиях и рабочих поездках председателя Правительства Михаила Мишустина.

«В соцсетях очень много информации и порой пользователям бывает сложно понять, правдива ли она, — отмечает пресс-секретарь председателя Правительства Борис Беляков.— Из официального Telegram-канала подписчики смогут получать достоверную информацию о работе кабинета министров».

«Пакет Яровой»

Telegram оказался в немилости у российского Правительства после вступления в силу двух законов, получивших название «пакет Яровой». Одно из положений закона касалось регулирования работы мессенджеров в России. А именно, обязанность регистрировать мессенджеры в реестре распространителей информации Роскомнадзора с июля 2016 г. В том числе, мессенджеры должны идентифицировать своих пользователей, передавать ФСБ ключи шифрования и с 2018 г. хранить сообщения пользователей на территории России. За неисполнения данных требований мессенджеру грозит блокировка.

Правительство официально в Telegram

Еще до того момента, как нововведения вступили в силу, основатель Telegram Павел Дуров заявил, что не будет исполнять требования этих законов. В том числе, не выдаст данные и ключи шифрования третьим лицам, включая Правительство.

В июле 2017 г. глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился к Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером, для внесения в реестр. На что Дуров согласился. Уже в сентябре 2017 г. ФСБ потребовало от Дурова ключи шифрования для доступа к переписке пользователей. Как писало информационное агентство ТАСС в июне 2020 г., данный запрос переписки касался террористического акта, который произошел в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 г. Однако Telegram отказался предоставить ключи, аргументировав это тем, что это технически невозможно, так как в секретных чатах ключи хранятся на устройствах пользователей.

Блокировка Telegram

В августе 2017 г. ФСБ направило руководству Telegram уведомление о составлении протокола об административном правонарушении. И в октябре Мещанский районный суд признал Telegram виновным, оштрафовав на 800 тыс. руб. за отказ предоставить данные. Представители Telegram дважды подавали апелляцию, однако те были отклонены.

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В апреле 2018 г. после истечения срока, за который владельцы Telegram должны были предоставить ФСБ ключи для дешифровки, Роскомнадзор подал иск в суд для блокировки мессенджера. 13 апреля 2018 г. Таганский суд Москвы удовлетворил иск о блокировке.

За два года попыток Роскомнадзора заблокировать Telegram российская аудитория мессенджера не уменьшилась, а удвоилась, написал Дуров в своем Telegram-канале. Изначально Telegram обошел блокировку с помощью IP-адресов компании Amazon. Однако Роскомнадзор заблокировал более 19 млн IP-адресов Amazon Web Services, чтобы предотвратить работу сервиса ради исполнения российского законодательства.

Однако администрация мессенджера нашла другой путь. В Telegram есть сервисный пуш DC_Update, который используется для обновления адреса дата-центра, с которого осуществляется связь. Пуш работает таким образом, что запрос на обновление приходит не с сервера Telegram, который в России блокируют, а с Apple, Google и Microsoft. И каждый раз, когда пуш обновляется (а это происходит постоянно), приложение скрытно ото всех получает адреса новых серверов мессенджера. И для того, чтобы заблокировать их, Роскомнадзору пришлось бы заблокировать десятки миллионов IP-адресов, что приведет к полной изоляции всего российского интернета от мирового.

Не смотря на формальную блокировку мессенджера, россияне продолжали им пользоваться. Спустя почти два года, в июне 2020 г. Telegram был разблокирован.

История Telegram

Telegram был запущен в августе 2013 г. основателем соцсети «Вконтакте» Павлом Дуровым. На данный момент Telegram известен популярными анонимными новостными политическими и другими каналами. По состоянию на январь 2021 г. ежемесячно Telegram пользуются около 500 млн человек.