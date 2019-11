Apple запустила в России свой киносервис дешевле, чем в США. Но есть нюанс

В России заработал стриминговый сервис TV+, разработанный компанией Apple. Установив низкий размер абонентской платы, Apple выпустила практически весь контент (10 сериалов и шоу) без русской озвучки. Желающим присоединиться к сервису доступны субтитры на русском языке, и о сроках выхода дублированных версий своих проектов Apple не сообщает.



В Россию без дубляжа

Компания запустила свой стриминговый сервис TV+, дебют которого состоялся в начале сентября 2019 г., на территории России. За неполные два месяца, прошедшие с момента анонса, стоимость осталась прежней, а вот условия его работы в России изменились, притом не в лучшую сторону.

99% контента, доступного пользователям TV+ из России, выпущено без дубляжа и даже без закадровой озвучки, как многоголосой, так и одноголосой. Другими словами, практически все сериалы и фильмы будут доступны строго на языке оригинала, по крайней мере, в течение первого времени работы сервиса в России. На момент публикации материала Apple не сообщала о планах по сотрудничеству со студиями дубляжа и переводу контента на русский язык. Исключение сделано только для детского телешоу «Помощники» (в оригинале – Helpsters) – оно полностью переозвучено.

Желающим посмотреть предлагаемые Apple TV+ на русском в качестве альтернативы предложены субтитры.

Финансовый вопрос

Apple TV+ – это платный сервис, но, в отличие от обычной практики компании Apple, в России он стоит дешевле, чем в США. В этой стране абонентская плата составляет $5 или 320 руб. по курсу ЦБ на 1 ноября 2019 г., тогда как стоимость подписки на месяц для россиян составит 200 руб. с возможностью подключения до шести членов семьи. Не исключено, что или демпинг привел к отсутствию русской озвучки, или отсутствие дубляжа повлияло на снижение цен.

Чтобы смотреть Apple TV+, нужно владеть или английским языком, или скорочтением

Для сравнения, базовый тарифный план в Netflix стоит $6 (384 руб.) – ресурс установил новую стоимость тарифов в январе 2019 г. Стоимость ежемесячной подписки на онлайн-кинотеатр ivi составляет 400 руб., tvzavr – 350 руб., Premier – 130 руб.

На момент публикации материала Apple предлагала всем россиянам получить годовую подписку на TV+ в подарок, то есть сэкономить 2400 руб. Для этого нужно приобрести новый смартфон iPhone, планшетный компьютер iPad, плеер iPod touch, десктоп или ноутбук Mac или ТВ-приставку Apple TV.

Своим пользователям Apple также предлагает семь дней бесплатного тестового просмотра TV+, после чего нужно будет или покупать платную подписку, или отказываться от этого сервиса. У Netflix пробный период составляет 30 дней.

Что получат пользователи

На старте Apple TV+ в России пользователям доступно, в общей сложности, 10 оригинальных шоу и сериалов, произведенных эксклюзивно для этого сервиса. Проекты получили названия «Утреннее шоу» (The Morning show), «Видеть» (See), «Дикинсон» (Dickinson), «Ради всего человечества» (For all mankind), «Снупи в космосе» (Snoopy in space), «Королева слонов» (The elephant queen), «Помощники» (Helpsters), «Послания призрака» (Ghostwriter), «Дом с прислугой» (Servant), «По правде говоря» (Truth to be told). Во многих из них играют знаменитые актеры – к примеру, главная роль в сериале «Видеть» досталась Джейсону Момоа (Jason Momoa), известному по фильму «Аквамэн».

Сторонние проекты предложены не были, но пока не исключается вероятность их появления в будущем.

Затраты Apple на производство уникального контента для своего стримингового сервиса на первом этапе превысили $6 млрд. Netflix за первые восемь месяцев 2019 г. инвестировал в контент приблизительно вдвое больше.

Как смотреть

Для просмотра контента TV+ необходимо наличие любого современного устройства Apple – iPhone, iPad, Mac или Apple TV, и на нем должно быть установлено фирменное ПО Apple TV. Еще одно необходимое условие – прошивка или операционная система гаджета должна быть обновлена до самой последней версии.

Смотреть TV+ могут и владельцы некоторых смарт-телевизоров Samsung, в которых приложение Apple TV встроено по умолчанию. В будущем возможности Apple TV, по данным самой Apple, будут доступны и на других умных телевизорах, ТВ‑приставках и медиаплеерах, без уточнения моделей и производителей.

Контент можно смотреть как в режиме потокового видео, так и в офлайне – подписчикам сервиса доступна функция скачивания.

Реакция властей

Apple TV+ еще до своего запуска привлек внимание российских регуляторов, в частности, «Роскомнадзора». 24 сентября 2019 г. глава ведомства Александр Жаров сообщил, что «Роскомнадзор» попросил ускорить поправки к 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», регулирующие деятельность иностранных аудиовизуальных сервисов на территории России. Фактически, Жаров углядел в Apple TV+ угрозу для российских стриминговых сервисов, пишет ТАСС.