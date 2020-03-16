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Создание арктической группировки спутников связи будет стоить России 42 миллиарда

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком Инфраструктура ТВ и радио
, Текст: Игорь Королев

Создание группировки спутников «Экспресс-РВ», которые покроют всю территории России и Арктики, обойдется федеральному бюджету в 42 млрд руб. Эта группировка сможет обеспечить современными услугами связи жителей Заполярного круга и пассажиров, перемещающихся вдоль Северного морского пути, а также предложит новую для России услугу связи - спутниковое радиовещание.

Сколько федеральный бюджет выделит на создание спутниковой группировки «Экспресс-РВ»

Создание спутниковой группировки связи «Экспресс-РВ» обойдется федеральному бюджету в 42 млрд руб. Эта информация следует из федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Денежные средства будут выделены в период 2021-2024 гг.

Для чего нужен «Экспресс-РВ»

«Экспресс-РВ» будет состоять из четырех спутников, находящихся на орбите с высоким эллипсом. Благодаря этому спутниковая группировка покроет своим сигналом всю территорию России и Арктики. Проект реализуется государственным предприятием «Космическая связь» (ГПКС), находящимся в подчинении Федерального агентства связи (Россвязь).

Проект актуален, поскольку сейчас связь пропадает на 80 параллели северной широти, а устойчивая связь - на 72 параллели.

«Экспресс-РВ» будет предоставлять услуги широкополосного доступа в интернет для стационарных абонентов и пользователей, находящихся в движении. В том числе услуги системы будут доступны пассажирам, перемещающимся на воздушном и морском транспорте вдоль Северного морского пути.

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Создание группировки спутников «Экспресс-РВ», которые покроют всю территории России и Арктики, обойдется федеральному бюджету в 42 млрд рублей

«Экспресс-РВ» обеспечит связь для 2,3 млн жителей России, находящихся за Полярным кругом, и для 2 млн иностранных жителей. Кроме того, в зоне охвата окажутся 6 млн владельцев автомобилей. С учетом пассажиров транспортных средств, пересекающих Северный морской путь, число пользователей системы может вырасти до 160 млн.

Новая услуга связи - спутниковое радиовещание

Кроме того, «Экспресс-РВ» сможет обеспечить передачу данных от устройств интернета вещей, работу системы спасения на морских судах «Коспас-Сарсат» и системы экстренного реагирования на ДТП «Эра-ГЛОНАСС». Также «Экспресс-РВ» на 30% расширит зону обслуживания правительственной связи.

Еще одна услуга, которую сможет предложить «Экспресс-РВ», станет новой для России - это спутниковое радиовещание. Данная услуга обеспечит автомобилистам возможность непрерывного приема сигнала одной и той же радиостанции при перемещении между регионами без изменения частоты. Стоимость услуги составит 700 - 1 тыс. руб. в год.

Как шел поиск финансирования для создания «Экспресс-РВ»

В 2019 г. глава Россвязи Олег Духовницкий говорил, что в Правительстве происходят дискуссии относительно путей финансирования «Экспресс-РВ». Минфин предлагал включить соответствующие затраты в создаваемую тогда Концепцию космической связи и соответствующую федеральную целевую программу.

Минэкономразвития предлагало другой вариант - финансирование создания системы через механизмы национальных проектов и конкретно через нацпрограмму «Цифровая экономика». В итоге власти остановились на втором варианте.

Однако по нацпрограмме «Цифровая экономика» финансирование создания «Экспресс-РВ» начнется только с 2022 г. ГПК же рассчитывало к этому сроку начать запуск космических аппаратов. В связи с этим в Россвязи рассчитывали, что ГПКС сможет взять банковские кредиты, чтобы начать работы до получения финансирования из федерального бюджета.



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