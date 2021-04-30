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Конец «марочной войны»: Путин передал главного в стране издателя марок «Почте России»

Бизнес Инвестиции и M&A Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Игорь Королев

Президент России Владимир Путин одобрил предложение Правительства о передаче АО «Марка» в уставной капитал «Почта России». Ранее «Почта России» пыталась избавиться от услуг АО «Марка» и перейти к самостоятельному выпуску знаков почтовой оплаты.

АО «Марка» присоединят к «Почта России»

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций АО «Марка» в уставной капитал АО «Почта России». Это решение принято по предложению Правительства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Спор между АО «Марка» и «Почта России»

АО «Марка» осуществляет издание и распространение знаков почтовой оплаты – почтовых марок, художественных маркетинговых конвертов, почтовых карточек и телеграфных бланков. В перечень выпускаемой предприятием продукции также входят открытки, филателистические наборы и буклеты. Марки, выпускаемые предприятием, закупаются «Почтой России» и затем продаются по номинальной стоимости.

АО «Марка» и «Почта России» имели формы собственности федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП) и находились в введении Федерального агентства связи (Россвязь). В 2013 г. Правительство переподчинило «Почту России» от Россвязи к Минкомсвязи (прежнее название Минцифры).

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АО «Марка» передано в уставной капитал «Почта России» после многочисленных попыток «Почты» избавиться от ее услуг

В тот момент Минкомсвязи возглавлял Николай Никифоров, а Россвязь Олег Духовницкий, который до этого был заместителем прежнего министра связи Игоря Щеголева. Фактически между двумя ведомствами был конфликт, частью которого стало переподчинение «Почты России» от Россвязи к Минкомсвязи.

При этом ФГУП «Марка» оставалось в подчинении Россвязи. «Почта России» хотелось отказаться от услуг этого предприятии и перейти к самостоятельному выпуску марок. В 2016 г. «Почта России» даже прекращала продажу в своих отделениях некоторых марок, изготовленных ФГУП «Марка», из-за того, что их часто подделывали.

Впоследствии и «Почта России», и ФГУП «Марка» были акционированы и преобразованы в акционерные общества со 100% государственным участием. В конце прошлого года было ликвидировано Россвязь.

Что даст объединение АО «Марка» и «Почта России»

Передача АО «Марка» в уставной капитал «Почты России» создаст замкнутый контур эмиссии и реализации почтовой оплаты и оказания услуг почтовой связи, а также обеспечит синергию результатов деятельности двух компаний, отмечает в своем сообщении «Почта России».

Также после объединения предприятий появится единый центр планирования, который позволит увеличить масштаб мероприятий по поддержке и продвижению филателистического и филокартического движения.

«Объединение выпуска и реализации марок в контуре нашей компании усовершенствует эти процессы, сделав их проще и прозрачнее, Также после объединения мы сможем вместе развивать не только традиционные марки, но и цифровые, такие как знак онлайн-оплаты, - заявил гендиректор «Почта России» Максим Акимов. - Привычные же марки и почтовые карточки и мы, и коллеги считаем видом искусства и средством популяризации важных тем и сюжетов. Для создания марок мы намерены приглашать самых интересных и актуальных художников».

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