В России могут стать бесплатными звонки с таксофона на мобильный

При условии, что будут решены некоторые технические проблемы, в России могут стать бесплатными звонки на мобильный с таксофона. «Ростелеком» уже обсуждает эту идею с операторами. Звонки с таксофонов на стационарные телефоны, в том числе междугородние, уже являются бесплатными.



Звонки на мобильный

В России могут отменить плату за звонки с таксофонов на мобильные телефоны. Об этом сообщил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский в ходе форума «Взгляд в цифровое будущее», пишет «Российская газета». По словам Осеевского, чтобы звонки стали бесплатными, нужно решить несколько технических проблем.

«Идея обсуждается с операторским сообществом. Там есть некоторые технические проблемы. Я думаю, мы их решим», — приводит его слова издание.

Осеевский отметил, что отмена платы за звонки с таксофонов на междугородние и местные номера привела к значительному росту трафика и пообещал позднее привести более конкретные данные по этому вопросу.

«Трафик вырос в разы, люди звонят, пользуются. Каким бы рудиментом ни считался таксофон — это очень важный элемент обеспечения качества жизни в небольших населенных пунктах», — заявил он.

По словам топ-менеджера, таксофоны по-прежнему относятся к социально значимым проектам «Ростелекома» и упоминаются в новом законопроекте об универсальных услугах связи.

Зачем нужны таксофоны

В общей сложности в России функционирует примерно 148 тыс. телефонов коллективного пользования в 131 тыс. населенных пунктов. Около 80% из них находятся в селах, деревнях и станицах, население которых не превышает 500 человек.

Напомним, после реформы универсальных услуг связи, которую Минкомсвязи провело в 2019 г., таксофоны остались в составе УУС, что объясняется их растущей популярностью. Более того, они будут оснащаться средствами оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, то есть там будут устанавливаться сирены, стробоскопы, громкоговорители и т. д. Решение о таком оснащении будут принимать Минкомсвязи, МЧС и местные власти.

После отмены платы за междугородние звонки с таксофонов трафик с них значительно вырос

Универсальные таксофоны, которые можно узнать по красному цвету и логотипу Россвязи, стали появляться в России в 2006 г. До той поры таксофоны ставили традиционные телефонные компании (МГТС, «Ростелеком» и др.). Затем таксофоны обоих типов в городах стали работать параллельно. Однако число таксофонов, не относящихся к универсальным, в России неуклонно сокращается.

Глава Россвязи Олег Духовницкий отмечает, что таксофоны не потеряли свою актуальность и продолжают работать по всему миру. К тому же таксофоны, будучи слаботочными устройствами, способны работать во время экстренных ситуаций. Около 20% трафика с таксофонов приходится на экстренные вызовы.

Отмена платы

В конце 2017 г. «Ростелеком» принял решение сделать бесплатными местные звонки с универсальных таксофонов. Это привело к резкому росту трафика с таксофонов. В 2015 г. трафик с универсальных таксофонов составил 633 тыс. минут. В 2016 г. он снизился на 13% до 548 тыс. минут, в 2017 г. еще на 7% до 510 тыс. минут. Но после появления возможности бесплатных звонков трафик в 2018 г. вырос в пять раз до 2,52 млн минут.

«Ростелеком» продолжил реализовывать политику по отмене платы и в конце 2018 г. сделал бесплатными еще и зоновые звонки (звонки внутри региона) с таксофонов. Наконец, в апреле Осеевский сообщил, что с 1 июня 2019 г. и междугородние звонки с универсальных таксофонов станут бесплатными.

Осеевский считает, что за разговорами о 5G и виртуальной реальности не стоит забывать о таксофонах. «У нас есть деревни с пятью бабушками, где признаком «советской власти» всегда было наличие таксофона», — напоминает президент «Ростелекома».

Система экстренного оповещения

В апреле Россвязь предложила создать Единую технологическую платформу оповещения и информации о чрезвычайных ситуациях. Такая система будет использовать таксофоны, системы проводного радиовещания и каналы цифрового телевидения.

Если в многоквартирных домах оповещение можно осуществлять через сети проводного радиовещания, то для сельской местности предлагается использовать таксофоны. Авторы проекта предлагают доумощнить их, добавив к таксофонам канальное оборудование и громкоговорители. Сигнал об оповещении будет поступать посредством защищенных каналов передачи информации, которые будут работать поверх используемых таксофонами каналов связи. Затраты на доумощнение одного таксофона составят не более 100 тыс. руб.