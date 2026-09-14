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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тризонова Полина

СОБЫТИЯ


14.09.2026 Просмотры образовательных Shorts на Rutube выросли на 67% 1
25.04.2023 «Сбер» и SberDevices представили ИИ-решение, которое помогает генерировать заголовки 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Тризонова Полина и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 444 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1009 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 441 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 332 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8965 1
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 103 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения - онлайн-образование 2309 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5013 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6655 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23324 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9989 1
СалютДевайсы - NeONKA - NEural Omnimodal Network with Knowledge-Awareness 7 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 610 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 233 1
Google YouTube Shorts 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 167555 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6838 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34079 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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