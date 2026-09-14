Индексная книга (каталог) CNews*
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Тризонова Полина
СОБЫТИЯ
|14.09.2026
|Просмотры образовательных Shorts на Rutube выросли на 67% 1
|25.04.2023
|«Сбер» и SberDevices представили ИИ-решение, которое помогает генерировать заголовки 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Тризонова Полина и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 332 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8965 1
|СалютДевайсы - NeONKA - NEural Omnimodal Network with Knowledge-Awareness 7 1
|СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 610 1
|Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 233 1
|Google YouTube Shorts 29 1
|Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6838 1
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34079 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.