Сбербанк бесплатно научит промпт-инжинирингу для работы с GigaChat и Kandinsky

Сбербанк представил онлайн-курс «Работа с LLM GigaChat» по основам промпт-инжиниринга для работы с генеративным искусственным интеллектом (ИИ): сервисом GigaChat и нейросетью Kandinsky. Курс научит всех желающих составлять промпты (текстовые запросы) к ИИ-сервисам и эффективно использовать их в науке, бизнесе и творчестве. Обучение доступно бесплатно на сайте СберУниверситета. Об этом рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев в рамках конференции ЦИПР.

Курс состоит из коротких уроков с текстами и проверочными заданиями для закрепления пройденного. В нем два больших раздела: «Промпт-инжиниринг» и «Продвинутый уровень: системный промптинг, GigaChain, RAG (способ обогащения контекста ответа языковой модели с помощью поисковой выдачи)». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Первый раздел дает представление о том, как работает GigaChat, какие бытовые и профессиональные задачи можно решать с помощью сервиса. Раздел содержит подсказки по взаимодействию с GigaChat в веб-версии, Telegram, «ВКонтакте» и умных устройствах Sber. Он объясняет, что влияет на качество ответа ИИ и из чего состоит эффективный промпт, учит писать разные виды текстовых запросов и дорабатывать их до получения лучшего результата.

Во втором разделе курса пользователи узнают, как создавать системные запросы и получать предсказуемые ответы, чтобы автоматизировать бизнес-задачи. Раздел расскажет, как устроен GigaChat API (программный интерфейс доступа к GigaChat), какие существуют продвинутые методы системного промптинга, от каких параметров зависит качество и предсказуемость ответов модели.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Сегодня генеративные модели, такие как GigaChat, играют важную роль в бизнесе и обществе. Они помогают решать различные задачи — от анализа данных и создания прогнозов до автоматизации процессов, и до помощи в принятии решений и эффективной работе с клиентами. Наша задача — помочь тем, кто хочет разобраться в том, как работают алгоритмы машинного и глубинного обучения, и не являются техническим специалистами. Рынок использования больших языковых моделей активно развивается в нашей стране, и образование в нашей стратегии — важная часть для формирования компетенции, распространения технологий и продуктов Сбера».

В арсенале Сбербанка также есть целый ряд бесплатных партнерских и собственных курсов. На образовательной платформе Edutoria можно пройти бесплатный курс «GigaChat: нейросетевая модель для маркетологов и не только», который помогает эффективно применять GigaChat для решения рабочих и жизненных задач. В рамках курса эксперты Сбербанка рассказывают о направлениях развития искусственного интеллекта во всем мире, почему бизнесу выгодно внедрять нейросетевые модели в свои процессы и какие кейсы интеграций уже существуют.

В «СберУниверситете» пользователи также могут бесплатно пройти два онлайн-курса: «Генеративное искусство» про основы работы с популярными ИИ-сервисами и «Генерация видео», где расскажут про эффективную генерацию видеоконтента на примере Kandinsky Video.

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