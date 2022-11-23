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«Сбер» представил Kandinsky 2.0 — первую российскую диффузионную модель для генерации изображений по тексту на разных языках

«Сбер» представил Kandinsky 2.0 — первую российскую мультиязычную диффузионную модель для генерации изображений по текстовому описанию с 2 млрд параметров.

Нейросеть разработали и обучили исследователи Sber AI при партнёрской поддержке ученых из Института искусственного интеллекта AIRI на объединённом датасете Sber AI и SberDevices из 1 млрд пар «текст — изображение». Увидеть, как она рисует, можно на сайте FusionBrain, а также при помощи команды «Запусти художника» на умных устройствах Sber и в мобильном приложении «Салют».

FusionBrain.ai — открытый портал для демонстрации моделей, приближающих мир к созданию AGI (Artificial General Intelligence, сильный искусственный интеллект) от Института AIRI, который «Сбер» решил поддержать, первым выложив свою модель на ресурсе. В будущем на сайте FusionBrain.ai будут доступны как генеративные, так и передовые мультимодальные и мультизадачные модели.

В Kandinsky 2.0 разработчики использовали набирающий популярность диффузионный подход, поскольку модели подобной архитектуры, в отличие от трансформеров, дают хорошие результаты почти во всех задачах генерации мультимедийного контента по текстовому описанию (синтез изображений, видео, 3D и аудио).

Модель способна одинаково быстро и качественно обрабатывать запросы на 101 языке. Среди них как распространённые русский и английский, так и более редкие, например, монгольский. Система поймёт задачу, даже если в одном запросе будут слова на разных языках.

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Kandinsky 2.0 отличается от своего предшественника более сочной, глубокой и реалистичной картинкой и расширенными возможностями. На сайте FusionBrain изображения можно генерировать в 20 различных стилях, среди которых ренессанс, классицизм, мультипликация, Новый год и даже хохлома. В модели также реализованы функции inpainting (замена любой части изображения и любого объекта на изображении на сгенерированные нейросетью) и outpainting (возможность дорисовывать готовое изображение и фон вокруг картинки).

Кроме того, в Kandinsky 2.0 пользователи могут оценить, как одинаковые с точки зрения смысла лингвистические конструкции и понятия отличаются в зависимости от языка и культурной окраски. Например, если сформулировать запрос «национальное блюдо» на русском языке, нейросеть чаще всего рисует щи, а на японском это будет мисо суп и суши.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Мы продолжаем развивать решения для автоматической генерации изображений по описанию на естественном языке — так называемый креативный ИИ. Kandinsky 2.0, который пришёл на смену первой версии модели, — прорыв в этой сфере. Наша модель позволяет за несколько секунд получить уникальную картинку под конкретную задачу и свободно распространять её без лицензии, что очень актуально для бизнеса. Генеративные модели развиваются очень быстро: ещё четыре года назад даже постановку такой задачи сложно было представить, а сегодня мы имеем работающую модель, которая понимает 101 язык и рисует реалистичные изображения, которые зачастую неотличимы от тех, что создают люди».

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