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Минобрнауки России совместно c GeekBrains бесплатно обучат ИТ 20 тыс. студентов по всей стране

Образовательная программа, реализуемая Минобрнауки России и GeekBrains, стартует 18 октября 2022 г. и продлится до 1 декабря 2022 г. Бесплатно студенты смогут повысить общую ИТ-грамотность и приобрести практические навыки работы в качестве product- и project- менеджеров, аналитиков и тестировщиков.

Цель интенсива – популяризация цифровых компетенций среди молодёжи и её профориентация в ИТ-профессиях. К участию приглашаются студенты гуманитарных и не технических специальностей, которые хотят попробовать себя в сфере информационных технологий.

Обучение продлится полтора месяца, в течение которых участники разберутся в пяти наиболее востребованных ИТ-специализациях – zero-code, тестировании, аналитике, project и product-менеджменте – и поймут, какая из них подходит именно им. Также студенты вспомнят основы математики и освоят базу программирования, напишут первую программу на Python. 14 дней курса пройдут в формате буткэмпов, на которых участники проекта смогут освоить практические навыки, необходимые в выбранной специальности.

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Обучение позволит «нетехнарям» начать разговаривать с айтишниками на одном языке и сделать первые шаги в построении карьеры в сфере информационных технологий. Студенты, которые пройдут интенсив и выполнят задания, получат возможность выиграть гранты на обучение в GeekBrains. Кроме того, каждый из них сможет принять участие в розыгрыше призов, среди которых 10 мест на онлайн-практику в VK, подписка на сервисы и экскурсии по офисам компании.

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