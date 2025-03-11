Представлена передовая российская zero-code платформа Сакура PRO — высокопроизводительный конструктор для решения сложных бизнес-процессов

Сакура PRO — это российская zero-code платформа последнего поколения со всторенными функциями ETL, MDM, BI, BPM.

Российская компания Сакура PRO, резидент Сколково и производитель zero-code платформ ускоряющих цифровизацию бизнеса, осуществляет внедрение бизнес-аналитики для крупных отечественных компаний, с помощью автоматизации процессов, решающая огромное количество сложных задач — успешно занимается импортозамещением: SAP, Lotus Notes Domino, Oracle и прочих ушедших с российского рынка вендоров. Решение заинтересовало не только большое количество специалистов со стороны заказчиков, но и крупных технологических партнеров компании.

«На практике мы видим, как платформа не только безжалостно снижает затраты на разработку, а также ощутимо повышает производительность и качество работы каждого сотрудника», – заявил директор по развитию Сакура PRO Виктор Фогельсон.

Эксперты компании активно внедряют платформу Сакура PRO в автоматическом режиме, по нажатию кнопки данные переносятся из вашего предыдущего приложения на zero-code платформу.