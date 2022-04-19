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Вузы под прикрытием: «Лаборатория Касперского» зафиксировала всплеск вредоносных рассылок якобы от университетов

В «Лаборатории Касперского» рассказали о вредоносной почтовой рассылке на компании якобы от имени различных университетов, в том числе российских. Задача злоумышленников — прикрываясь авторитетным названием вуза, заставить получателя открыть вложенный файл. В нем содержится зловред, который может заразить корпоративное устройство и дать контроль над компьютерами атакуемой компании. Если с начала года в среднем фиксировалось несколько десятков подобных сообщений в день, то на 13 апреля 2022 г. пришелся всплеск — было обнаружено уже около 2000 подобных писем*. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Вредоносные письма были написаны в том числе от имени МГУ им. М. В. Ломоносова, Бухарестского университета Румынии, Рейнско-Вестфальского технического университета города Ахена, Университета Аристотеля в Салониках, Анкарского университета, Автономного Университета Нуэво-Леон, Католического университета Боливии.

В рамках такой рассылки пользователь получает письмо с вложением — архивом или привычным офисным документом, содержащим макрос. В сообщении злоумышленник может представиться сотрудником или подрядчиком университета и сообщить, что выслал некое «предложение», «приложил бюджет» или просит посмотреть заказ или прайс-лист, находящийся во вложении.

Вложение содержит вредоносное ПО, которое использует уязвимость в старых версиях программ из пакета Microsoft Office. Если пользователь открывает вложение, он открывает путь зловреду, с помощью которого злоумышленник может загружать в систему любые файлы, выгружать из нее конфиденциальные данные, в частности пароли, документы, и запускать какие-либо команды для дальнейшего заражения.

«Для убедительности злоумышленники используют логотипы университетов и ссылаются на какого-либо известного сотрудника вуза. Однако при внимательном прочтении обнаруживается, что, во-первых, адрес, с которого пришло сообщение, часто не имеет отношения к университету. Во-вторых, несвязность текста наводит на мысль, что это автоматический перевод с другого языка — то, чего, скорее всего, не допустит представитель вуза. Более того, в рассылке часто используется классический прием спамеров — исполняемый файл с двойным расширением вроде .pdf.exe», — сказал Андрей Ковтун, руководитель группы защиты от почтовых угроз в «Лаборатории Касперского».

Чтобы не стать жертвой таких атак, «Лаборатория Касперского» рекомендует:

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Цифровизация

не доверять письмам с незнакомых ящиков, особенно когда речь идет о персональных данных, денежных операциях и подозрительных вложениях, даже если визуально похоже, что письмо пришло от организации с хорошей репутацией, например университета;

пользователям следует повышать уровень цифровой грамотности, компаниям — проводить тренинги по кибербезопасности для сотрудников, обучать их распознавать техники социальной инженерии, например с помощью платформы Kaspersky Automated Security Awareness Platform;

установить надежное защитное решение, которое автоматически будет отправлять подобные письма в спам, например Kaspersky Secure Mail Gateway.

* Данные основаны на анонимизированной статистики срабатывания решений «Лаборатории Касперского» в период с января по апрель 2022 г.

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