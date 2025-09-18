«Лаборатория Касперского»: идёт волна кибератак на отели с использованием ИИ

Летом 2025 г. эксперты Kaspersky GReAT (Глобального центра исследования и анализа угроз «Лаборатории Касперского») обнаружили новую волну кибератак группы RevengeHotels. Злоумышленники атакуют информационные системы отелей в разных странах с целью кражи данных банковских карт постояльцев. Группа активна с 2015 г. и с тех пор усовершенствовала свои методы. Отличительной особенностью этой кампании стало то, что многие из новых образцов вредоносного ПО были созданы с применением ИИ.

Основные мишени кибератак — гостиницы в Бразилии, однако цели выявлены и в нескольких испаноговорящих странах — Аргентине, Боливии, Чили, Коста-Рике, Мексике, Испании. В предыдущих кампаниях группа RevengeHotels атаковала пользователей в России, Белоруссии, Турции, Малайзии, Италии и Египте.

Как происходит заражение. Злоумышленники рассылают фишинговые письма, которые маскируются под запросы о бронировании номера отеля или обращения соискателей о поиске работы в сфере гостевого сервиса. Они содержат вложение со ссылкой на вредоносный сайт. Если перейти по ней, на устройство загрузится троянец VenomRAT, позволяющий удалённо контролировать скомпрометированные системы, красть данные банковских карт постояльцев и другую конфиденциальную информацию.

«Хотя почерк RevengeHotels остаётся узнаваемым, злоумышленники совершенствуют свои методы. В частности, значительная часть вредоносного кода предположительно была написана с использованием больших языковых моделей (LLM). Это свидетельствует об активном применении ИИ-технологий для повышения эффективности кибератак. Важно понимать, что банковские и другие конфиденциальные данные могут оказаться под угрозой даже на сайтах крупных и известных отелей, поэтому необходимо всегда проявлять осторожность», — сказал Дмитрий Галов, руководитель Kaspersky GReAT в России.

Решения «Лаборатории Касперского» защищают пользователей от данной киберугрозы и детектируют вредоносное ПО как Trojan-Downloader.Script.Agent.gen, HEUR:Trojan.Win32.Generic, HEUR:Trojan.MSIL.Agent.gen, Trojan-Downloader.PowerShell.Agent.ady, Trojan.PowerShell.Agent.aqx.

Чтобы не стать жертвой таких атак, «Лаборатория Касперского» рекомендует владельцам и ИТ-отделам отелей: проводить тренинги по кибербезопасности для сотрудников, обучать их распознавать техники социальной инженерии, например, с помощью платформы Kaspersky Automated Security Awareness Platform; для комплексной безопасности использовать решение для защиты рабочих мест, например, такое как Kaspersky Security для бизнеса, а в дополнение к нему — специализированный инструмент для корпоративной почты — Kaspersky Security для почтовых серверов, который автоматически будет отправлять подобные письма в спам.

Чтобы защитить свои данные во время поездок и проживания в отелях, «Лаборатория Касперского» рекомендуют пользователям: обращать внимание на репутацию онлайн-ресурсов: при заказе билетов пользоваться проверенными и известными платформами бронирования, сайтами авиакомпаний и отелей; остерегаться незнакомых или подозрительных площадок, предлагающих невероятно низкие цены или требующих предоставления избыточной персональной информации; проверять подлинность сайтов: прежде чем совершать какие-либо операции или предоставлять личные данные, дважды просматривать URL-адрес на наличие безопасного соединения, не вводить свои данные на ресурсах с опечатками или необычными доменными именами; использовать на всех устройствах надёжное защитное решение с защитой от онлайн-мошенничества и фишинга, например, Kaspersky Premium.