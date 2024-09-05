Исследование: каждый второй ребёнок в России считает, что его родители проводят слишком много времени с гаджетами

Больше половины детей в России (57%) считают, что их родители проводят слишком много времени со смартфонами или за компьютером. Это следует из результатов исследования «Лаборатории Касперского».

При этом 40% родителей-респондентов отметили, что в семье возникают конфликты из-за онлайн-жизни ребёнка, и в 73% случаев это связано с тем, сколько времени он проводит с гаджетом или в сети. Более половины детей (57%) проводят в интернете по 2-4 часа в день, а 16% — почти всё свободное время. По анонимизированным данным Kaspersky Safe Kids, наиболее популярными приложениями на мобильных устройствах среди детей в России летом 2024 г. стали YouTube, Telegram, WhatsApp* и Roblox. Именно в этих приложениях они проводили больше всего времени.

«Родители стремятся контролировать активность детей в Сети. Так, почти треть опрошенных взрослых ограничивают время ребёнка в интернете, чтобы обезопасить его от онлайн-угроз. Однако строгих ограничений недостаточно для безопасности: здесь необходим комплекс мер и выстраивание доверительных отношений в семье. Обеспечивать защиту от онлайн-угроз лучше с помощью повышения цифровой грамотности и защитных решений, — сказал Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности. — Для оптимального тайм-менеджмента можно попробовать применить формулу: в сутках 24 часа, из которых мы вычитаем 9-10 часов на сон ребёнка. Затем вычитаем часы, которые потребуются ему на учёбу в школе и выполнение домашнего задания, затем — время на принятие пищи, внешкольные активности, такие как секции, прогулка и т.д. Смотрим, сколько осталось: как правило остаётся не больше двух часов, а то и меньше, на время в гаджете».

«Как помочь ребёнку снизить объём экранного времени? В первую очередь стоит понимать, что сами по себе интернет и гаджеты — это только инструменты. Прежде чем расстраиваться, глядя на большие цифры экранного времени на устройстве, изучите, что за ними стоит. Ответьте себе на вопрос: чем конкретно занимался мой ребёнок? Для этого подробно поговорите с ним и воспользуйтесь детализированным отчётом экранного времени. А затем задумайтесь о внедрении культуры экранного времени. В идеале позаботиться о ней нужно заранее, до того, как ребёнок пропадёт в гаджете. Помните, что просто отобрать устройство — недостаточно. Один из вариантов решения здесь — помочь ребёнку организовать свой офлайн-досуг так, чтобы он был им увлечён. Поддерживайте его собственные интересы и хобби. Если ребёнок с вашей помощью или без найдёт своё, то самое любимое занятие в офлайне, пустое экранное время будет обязательно снижаться», — отметила Ольга Бочкова, основатель Академии безопасности Ольги Бочковой, детский и подростковый психолог.

Чтобы оградить ребёнка от онлайн-угроз, можно установить защитное решение на все его устройства, например, Kaspersky Premium. Оно также доступно в комплексе с Kaspersky Safe Kids, программой родительского контроля, которая позволяет присматривать за детьми в интернете, ограждать их от нежелательного контента, контролировать экранное время и видеть геопозицию устройства ребёнка. В сентябре годовую лицензию на Kaspersky Premium можно приобрести со скидкой, при этом в подарок пользователь получит Kaspersky Safe Kids и 256 ГБ в «Облаке Mail.ru» с подпиской Mail Space на 1 год.

* Мессенджер WhatsApp принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской в России.