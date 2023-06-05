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Мошенники предлагают зарабатывать на расшифровке аудиозаписей

Эксперты «Лаборатории Касперского» раскрывают подробности необычной схемы мошенничества с предложением зарабатывать на транскрибации — расшифровке аудиозаписей. Цель злоумышленников — выманить у российских пользователей деньги. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Злоумышленники создали сразу несколько ресурсов с идентичным дизайном и контактами для связи, но разными названиями. На них предлагают «выполнять работу, которая не под силу компьютеру, — распознавать аудиофайлы и получать за это деньги». Речь идет о записях публичных выступлений, семинаров, судебных заседаний, интервью, лекций. Пользователей заманивают обещаниями высокого дохода, карьерного роста и удобным графиком: задания можно выполнять в любое время суток, а все, что нужно человеку, — доступ к интернету и знание русского языка.

Чтобы привлечь потенциальных жертв, злоумышленники размещают на сайте информацию о том, сколько зарабатывают пользователи платформы за сутки — якобы в среднем около 3000-4000 руб. На одном из сайтов было указано, что за четыре месяца работы сервиса в нем зарегистрировалось почти 5000 человек, которым суммарно выплатили более $200 тыс. . В иностранной валюте указывается и стоимость выплат за конкретное задание. Это может быть признаком того, что мошенники применяют схему не только в России, используя автоматический перевод и меняя отдельные элементы наполнения сайтов.

Авторы также отмечают, что у платформы есть партнерская система — можно приглашать друзей и получать проценты с их заработка. Вероятно, это нужно для того, чтобы пользователи сами распространяли скам-ссылки среди своих контактов.

Жертве нужно зарегистрироваться на портале, чтобы якобы начать зарабатывать на транскрибации. После этого человек получает доступ к платформе. Здесь есть инструкция и ответы на популярные вопросы. После регистрации действительно предлагается расшифровать несколько аудиодорожек и отправить текст на проверку. Но затем, когда человек захочет вывести заработанное, сервис попросит верифицировать аккаунт и внести 500 руб. Однако никаких денег человек не получает.

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«Онлайн-мошенники постоянно меняют схемы, придумывают все новые легенды, чтобы обманом выманить у людей деньги и конфиденциальные данные. При этом мы видим, что растет качество фишинговых и скам-ресурсов: верстка, дизайн, наполнение могут ввести в заблуждение даже тех, кто обычно скептически относится к сомнительным предложениям в интернете, — отметила Ольга Свистунова, контент-аналитик «Лаборатории Касперского». — Цифры подтверждают эту тенденцию: за январь-май* этого года наши решения заблокировали 2,3 млн попыток перехода российских пользователей на различные скам-страницы».

Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, эксперты по кибербезопасности рекомендуют: критически относиться к крайне заманчивым и щедрым предложениям в сети; не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений, даже если их прислали знакомые; использовать надежное защитное решение, которое не даст перейти на фишинговый или скам-ресурс.

* Данные на основе анонимизированной статистики срабатывания решений «Лаборатории Касперского» за 1 января – 10 мая 2023 г.

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