Telegram для взрослых: злоумышленники используют новые легенды для кражи аккаунтов в популярном мессенджере

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новые легенды, с помощью которых злоумышленники выманивают учетные данные русскоязычных пользователей Telegram. Они предлагают якобы авторизоваться в боте, который может искать интимные фотографии, а также предлагают получить доступ к Telegram для взрослых — таким образом заманивают людей на фишинговые страницы. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Среди других легенд есть также связанные с мобильными играми. Например, злоумышленники предлагают пользователям заработать «робуксы» — валюту в игре Roblox — или скачать «Взлом 1.62», вероятно речь идет об игре Toca Boca.

Независимо от легенды сама схема кражи аккаунта в Telegram остается неизменной. Пользователь переходит на фишинговую страницу, где вводит номер телефона и код подтверждения. В результате эти данные уходят злоумышленникам. Полученный доступ к аккаунтам мошенники могут использовать для различных целей. Среди них: кража конфиденциальных данных, шантаж и рассылка мошеннических сообщений от имени украденного аккаунта.

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«Интерес злоумышленников к краже данных в мессенджере сохраняется. Популярные ранее схемы, например предложение принять участие в голосовании за лучший детский рисунок или протестировать премиум-подписку Telegram, дополняются легендами, в которых пользователей привлекают пикантным или эксклюзивным контентом, — сказала Ольга Свистунова, контент-аналитик «Лаборатории Касперского». — Людям важно сохранять бдительность и критически относиться к любым предложениям в сети. Чтобы защитить аккаунты, стоит настроить двухфакторную аутентификацию и не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, даже если их прислали знакомые. Также необходимо использовать надежное защитное решение, в том числе на мобильных устройствах, — оно предупредит, если человек попытается перейти по фишинговой ссылке».