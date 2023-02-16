В начале 2023 г. злоумышленники продолжают активно атаковать пользователей Telegram

В январе 2023 г. решения «Лаборатории Касперского» заблокировали 151 тыс. попыток перехода российских пользователей на фишинговые ресурсы, мимикрирующие под Telegram*. Это в 37 раз больше, чем за аналогичный период 2022 г., и составляет почти половину от общего числа таких попыток за весь 2022 г. по России. Всплеск количества подобных фишинговых атак начался в ноябре 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

В большинстве случаев цель фишеров — выманить учетные данные: номер телефона и код подтверждения. Полученный доступ к аккаунтам злоумышленники могут использовать для различных целей, в том числе для кражи конфиденциальных данных, шантажа и рассылки мошеннических сообщений.

«Фишеры умело используют тактики социальной инженерии. Среди наиболее распространенных схем — предложение принять участие в голосовании, например за лучший детский рисунок на тему “Моя любимая зима”. Легенда звучит правдоподобно, так как многие могут подумать, что речь идет о детях знакомых. Фишинговые сообщения зачастую могут рассылать с украденных аккаунтов — по списку контактов в мессенджере. Согласно еще одной легенде, злоумышленники предлагают бесплатно протестировать премиум-подписку Telegram. Жертв побуждают перейти по ссылке, где нужно ввести свои учетные данные. В результате атакующие получают доступ к аккаунту», — сказал Ольга Свистунова, контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

Чтобы не попасться на уловки фишеров, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют: использовать двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, где это возможно; критически относиться к сообщениям, в которых от вас просят что-то сделать прямо сейчас, например перейти по ссылке, перевести деньги; не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, даже если их прислали знакомые; использовать надежное защитное решение, в том числе на мобильных устройствах, — оно предупредит, если пользователь попытается перейти по фишинговой ссылке.

* Данные на основе анонимизированной статистики срабатывания решений «Лаборатории Касперского» за январь 2022 г. — январь 2023 г.