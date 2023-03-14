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Фишеры стали меньше атаковать российских пользователей в доменной зоне .ru

По данным «Лаборатории Касперского»*, в 2022 г. доля попыток перехода российских пользователей на фишинговые и скам-страницы в доменной зоне .ru среди всех попыток перехода на фишинговые ресурсы снизилась на 26 процентных пунктов по сравнению с 2021 г. При этом на такое же число процентных пунктов, напротив, увеличился подобный показатель в отношении ресурсов в доменной зоне .com. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Вероятно, это связано с двумя факторами. Во-первых, доказала свою эффективность кооперация в области кибербезопасности, обмен экспертизой и слаженные действия вендоров и регуляторов в России. В результате фишинговые сайты в доменной зоне .ru стало сложнее создавать, а их жизненный цикл сильно сократился. Во-вторых, злоумышленники адаптируют свои тактики и пытаются охватить как можно больше потенциальных жертв — они используют наиболее распространенные доменные зоны и выставляют фильтр по геолокации. Таким образом одна и та же фишинговая или скам-страница может демонстрироваться пользователям в России и других странах на разных языках, для чего злоумышленники прибегают к автоматическому переводу.

Тенденция к переключению на новые доменные зоны продолжается и в 2023 г. В феврале наибольшее количество попыток перехода российских пользователей пришлось на фишинговые страницы в доменной зоне .com (48%), на втором месте — .ru (12%), на третьем — .ws (6%). Оставшаяся доля распределяется между такими доменами, как .top, .site, .io, .xyz, .net, .pro.

«Фишинговые и скам-атаки состоят по сути из двух элементов — технических и психологических. К первым можно отнести, например зашумление страниц, использование фиш-китов для автоматизации процесса создания страниц. Ко вторым — убедительные легенды, “игру” на новостной повестке. Так, среди наиболее актуальных легенд остается тема легкого заработка, в том числе на инвестициях», — сказала Ольга Свистунова, контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

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Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, специалисты рекомендуют: критически относиться к крайне щедрым или пугающим сообщениям в интернете; не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений, даже если их прислали знакомые; прежде чем вводить на сайте конфиденциальные данные, стоит обратить внимание на название сайта в адресной строке — если оно отличается от настоящего даже на одну букву и расположено в не типичной для него доменной зоне (например, в зоне .com, а не .ru) — это повод насторожиться; перепроверять информацию о той или иной акции на официальных ресурсах компаний; установить надежное защитное решение, которое не даст перейти по фишинговой или скам-ссылке.

* Данные на основе анонимизированной статистики срабатывания решений «Лаборатории Касперского» за 2021-2022 гг., а также за январь-февраль 2023 г. по России.

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