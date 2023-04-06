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«Лаборатория Касперского» проанализировала рынок фишинга в Telegram-каналах

За шесть месяцев решения «Лаборатории Касперского» обнаружили 2,5 млн уникальных фишинговых URL, сгенерированных с помощью фиш-китов. Фиш-киты — это готовые наборы для создания фишинговых страниц. Такие инструменты пользуются популярностью в даркнете, поэтому эксперты «Лаборатории Касперского» решили проанализировать контент нескольких Telegram-каналов фишеров, чтобы выяснить, какие ещё услуги предоставляются сегодня на теневых площадках.

Telegram-боты для создания фишинговых страниц. Используя боты, злоумышленники могут создавать, например, примитивные копии страниц авторизации социальных сетей, онлайн-игр и других популярных сервисов. Так они в том числе собирают данные пользователей.

Архивы с готовыми фиш-китами, мимикрирующими под популярные ресурсы. В каналах предлагают заготовки, напоминающие ресурсы международных и региональных брендов. Помимо этого, злоумышленники могут делиться добытыми путём фишинга конфиденциальными данными жертв, указывая, проверены они или нет. Готовые фиш-киты и данные они могут распространять в качестве пробного предложения — так они дают возможность ознакомиться с фишинговыми инструментами и далее уже предлагают различные платные услуги. К тому же злоумышленники могут сами получать данные, которые другие мошенники захотят собрать с помощью готовых фиш-китов.

Фишинг как услуга. Помимо фиш-китов и автоматизированного создания фишинга через Telegram-боты мошенники предлагают сервисы в рамках модели «фишинг как услуга» (phishing-as-a-service). Это не только доступ к фишинговым инструментам, но и различные инструкции, а также техническая поддержка. К тому же злоумышленники продают «продвинутые» скам- и фишинговые страницы — не примитивные копии сайтов известных брендов, а созданные с нуля ресурсы с более широкой функциональностью или инструменты для их генерации. На таких страницах могут присутствовать элементы социальной инженерии, например, привлекательный дизайн и обещания крупного выигрыша, а также защита от обнаружения.

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«Фишинг — это большая индустрия, обмен инструментами и общение, которое происходит на теневых площадках, только подтверждают это. Для продвижения своих товаров фишеры заводят Telegram-каналы, в которых рассказывают аудитории о трендах в создании фишинга и развлекают подписчиков опросами в стиле „какой вид персональных данных вы предпочитаете?“. Ссылки на каналы они распространяют в том числе через YouTube, GitHub, a также вместе с фиш-китами. Между тем ущерб, который может нанести фишинг и компаниям, и рядовым пользователям, зачастую оказывается крайне внушительным. Поэтому важно обеспечить полноценную защиту от этой постоянно эволюционирующей в техническом плане киберугрозы», — отметила Ольга Свистунова, контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям: критически относиться к сообщениям, в которых просят что-то сделать прямо сейчас, например, перейти по ссылке, перевести деньги; не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, даже если их прислали знакомые; использовать двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, где это возможно; не вводить конфиденциальные данные на сомнительных ресурсах; использовать защитное решение, такое как Kaspersky Premium, — оно предупредит, если пользователь попытается перейти по фишинговой ссылке.

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