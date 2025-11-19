Zala новые рекорды в ТЭК: 50 тыс. часов полетов

Российские беспилотные авиационные системы Zala обеспечивают комплексную безопасность топливно-энергетического комплекса. С начала 2025 г. их совокупный налет в интересах предприятий ТЭК впервые превысил 50 тыс. часов. Ежемесячно беспилотники проводят в воздухе свыше пяти тыс. часов, выполняя тысячи полетов для контроля инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Zala.

Масштабное внедрение технологий Zala стало возможным благодаря созданию интегрированных систем для нефтегазовых предприятий. Флагманская модель Zala T-16 обеспечивает круглосуточный экологический мониторинг и охрану магистральных трубопроводов, общая протяженность которых составляет более 200 тыс. км.

Ключевым преимуществом решений Zala является внедрение искусственного интеллекта на всех этапах выполнения работ. Цифровая платформа Zala 4Z1 кратно ускорила обработку и анализ данных, что позволило сократить время реакции руководителей ТЭК.

Беспилотные системы Zala демонстрируют высокую автономность и надежность, работая в самых сложных погодных условиях по всей России — от Черного моря до Ямала, от Санкт-Петербурга до Сахалина.

Технологии Zala — это принципиальное изменение подхода к безопасности объектов ТЭК. Созданная экосистема повысила уровень безопасности и значительно сократила операционные расходы компаний ТЭК, предлагая по-настоящему эффективное и экономичное решение.