Разделы

ПО Электроника Искусственный интеллект axenix
|

Zala новые рекорды в ТЭК: 50 тыс. часов полетов

Российские беспилотные авиационные системы Zala обеспечивают комплексную безопасность топливно-энергетического комплекса. С начала 2025 г. их совокупный налет в интересах предприятий ТЭК впервые превысил 50 тыс. часов. Ежемесячно беспилотники проводят в воздухе свыше пяти тыс. часов, выполняя тысячи полетов для контроля инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Zala.

Масштабное внедрение технологий Zala стало возможным благодаря созданию интегрированных систем для нефтегазовых предприятий. Флагманская модель Zala T-16 обеспечивает круглосуточный экологический мониторинг и охрану магистральных трубопроводов, общая протяженность которых составляет более 200 тыс. км.

Ключевым преимуществом решений Zala является внедрение искусственного интеллекта на всех этапах выполнения работ. Цифровая платформа Zala 4Z1 кратно ускорила обработку и анализ данных, что позволило сократить время реакции руководителей ТЭК.

Как выбрать онлайн-доску для бизнеса и не ошибиться: 5 критериев, о которых часто забывают
Веб-сервисы

Беспилотные системы Zala демонстрируют высокую автономность и надежность, работая в самых сложных погодных условиях по всей России — от Черного моря до Ямала, от Санкт-Петербурга до Сахалина.

Технологии Zala — это принципиальное изменение подхода к безопасности объектов ТЭК. Созданная экосистема повысила уровень безопасности и значительно сократила операционные расходы компаний ТЭК, предлагая по-настоящему эффективное и экономичное решение.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тренды на рынке брокерских приложений: персонализация, ИИ, автоматизация

В России изобрели новый материал для создания персональных суперкомпьютеров

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов

Вышедшего на пенсию вице-президента TSMC заподозрили в краже самой передовой технологии в интересах Intel

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

«Яндекс» выпустил новую умную колонку с более мощным звуком, умной подсветкой и ИИ-ассистентом

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/