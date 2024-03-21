Гигантский отечественный производитель микроэлектроники погибает из-за чужих миллиардных долгов. Под угрозой срыва гособоронзаказ

Компания «Ангстрем» в любой момент может прекратить свою деятельность из-за долговых обязательств перед госкорпорацией ВЭБ.РФ. Год назад по решению суда «Ангстрем» оказался должен ВЭБ.РФ более миллиарда рублей. Теперь завод столкнулся с блокировкой счетов, что и может стать причиной остановки его деятельности, а также срывом крупного оборонзаказа.

«Ангстрем» под ударом

Компания «Ангстрем», крупный российский производитель электроники, оказалась на грани остановки производства. Это может привести к срыву масштабного гособоронзаказа.

Причина тому – блокировка счетов завода, а она со своей стороны является следствием решения суда от марта 2023 г. – CNews писал, что «Ангстрем» оказалась должна госкорпорации ВЭБ.РФ 1,3 млрд руб. Технически, это даже не ее долг – в России также есть завод «Ангстрем-Т», являющийся банкротом.

Редакция CNews обнаружила в картотеке Арбитражного суда дело против «Ангстрема». В ней указано, что за помощью с разблокировкой счетов завод обратился в Верховный суд России. Также к делу прикреплено постановление Девятого апелляционного арбитражного суда, в который «Ангстрем» ранее обращался, но в котором получил отказ. В нем сказано: «Ответчик также указывает, что принятие мер принудительного взыскания задолженности в отношении АО «Ангстрем» непременно приведет к срыву выполнения гособоронзаказа».

Речь идет о поручительстве «Ангстрема» по кредиту, выданному ВЭБ.РФ именно «Ангстрем-Т», который в недавнем прошлом являлся дружественным «Ангстрем». Сама «Ангстрем» предпринимала попытки откреститься от данного поручительства, но желаемого результата это не принесло, поскольку между заводами есть связь – ранее они оба принадлежали бывшему министру связи Леониду Рейману.

Фото: Ангстрем Россия может лишиться гигантского производителя микросхем. В стране их совсем немного

Что касается «Ангстрем-Т», то этот завод по решению столичного Арбитражного суда был признан банкротом четыре с половиной года назад, в октябре 2019 г. Без участия ВЭБ.РФ и тут не обошлось – «Ангстрем-Т» задолжал ей сотни миллионов долларов. Долг «Ангстрем-Т» в 1,3 млрд руб. возвращен не был, и теперь ВЭБ.РФ хочет получить свои деньги от «Ангстрема», как пишет Tadviser.

ВЭБ.РФ до 2018 г. была известна как Внешэкономбанк. Это госкорпорация развития, обеспечивающая финансирование социально-экономических проектов. После начала всем известных событий ВЭБ.РФ оказалась в санкционном списке западных государств, включая США и Великобританию. Также санкции против нее ввел Евросоюз.

Надежда на Верховный суд

В настоящее время «Ангстрем» пытается разблокировать свои счета через Верховный суд России. До этого компания предпринимала аналогичные попытки в нижестоящих инстанциях, но потерпела неудачу.

План «Ангстрема» заключается не только в отмене ареста своих счетов. Завод также хочет добиться приостановки исполнительного производства по 1,3-миллиардному долгу обанкротившегося «Ангстрем-Т» возврата доступа к государственной субсидии, полученной «Ангстремом» от российского Правительства на развитие своего производства.

Кассационную жалобу в Верховный суд «Ангстрем» направил 18 марта 2024 г. Ей предшествовали выдача судом в сентябре 2023 г. исполнительного листа по делу о долге в 1,3 млрд руб. и постановление в ноябре 2023 г. о наложении ареста на все счета «Ангстрема», их более 30.

Карточка дела

Завод «Ангстрем» обращался в суд с просьбой о приостановке исполнительного производства сроком на три года, но получил отказ. В связи с этим и была подана кассационная жалоба в Верховный суд.

Потенциальный срыв оборонзаказа

Пытаясь отстоять право на доступ к собственным деньгам, «Ангстрем» приводит ряд аргументов. Например, он указывает, что входит в число стратегических партнеров российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), также известного как «военно-промышленный комплекс» (ВПК).

Помимо этого в доводах «Ангстрема» указано, что он является ведущим российским разработчиком и производителем интегральных микросхем и полупроводниковых приборов, которые выпускает для Минобороны России, «Роскосмоса», «Росатома» и для других своих клиентов, коих насчитывается более 700, и которые занимаются выполнением гособоронзаказов в интересах обеспечения безопасности и обороноспособности России, пишет Tadviser.

Сотни миллионов из госрезерва

В июне 2023 г. «Ангстрему» по решению правительства России было выделено около 717 млн руб. Источником средств стал резервный фонд Правительства.

Предполагалось, что эти деньги завод потратит на модернизацию производства и наращивание объемов выпуска продукции, в том числе и по гособоронзаказам.

В документах, предоставленных «Ангстремом» суду, указано, что за период с февраля 2022 по февраль 2023 г. завод значительно увеличил отгрузку продукции по гособоронзаказам на фоне показателей 2021 г. Отдельно было отмечено, что показатели продолжают расти.

Но все эти доводы суд не удовлетворили. Так, первая жалоба, поданная «Ангстремом» в ответ на решение суда о блокировке счетов, в декабре 2023 г. получила отрицательный вердикт столичного Арбитражного суда. «Основания для приостановления исполнительного производства должны носить действительно исключительный характер, возникать при серьезных препятствиях к исполнению решения суда», – сказано в определении суда. В марте 2024 г. аналогичные решения приняли и другие инстанции, в которые обращался «Ангстрем». Сейчас завод находится в ожидании решения «Верховного суда». На момент выхода материала кассационная жалоба была зафиксирована в системе «Электронное правосудие», но не была принята к производству.