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Лопатиев Олег
УПОМИНАНИЯ
|05.08.2025
|Бывший начальник радиотехнической службы ВМФ сел на девять лет за взятки 1
Лопатиев Олег и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376348, в очереди разбора - 746223.
Создано именных указателей - 179939.
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