Российский неон незаменим в производстве чипов. Его дефицит взвинтил мировые цены, ИТ-гигантам отказывают в скидках

Вендоры микросхем вынуждены покупать неон для своего производства в шесть-семь раз дороже, чем год назад. Это связано с дефицитом российского газа, который весь мир пытается заменить, но пока тщетно. Россия намерена в течение 2023 г. занять 25% мирового рынка по производству высокочистого неона.

Вынужденная переплата

Тайваньская компания TSMC, мировой лидер на рынке производства микроэлектроники, призналась, что вынуждена переплачивать за высокочистый неон в шесть-семь раз из-за отсутствия поставок этого газа из России и Украины, пишет Reuters. Этот газ – незаменимый материал, использующийся в лазерных установках при производства различных микросхем, в том числе центральных процессоров.

TSMC – крупнейший вендор чипов в мире, на долю которого в 2022 г. приходилось свыше 50% глобального рынка производства полупроводников. По словам генерального директора компании Си-Си Вэя (C.C. Wei), TSMC вынуждена идти на дополнительные расходы на закупку неона из-за остановки обоих предприятий на территории Украины по его производству, обеспечивавших до половины мирового объема выпуска этого газа.

Фото: FreePik Мировое производство чипов по-прежнему зависит от России

Речь о фабриках «Криоин» в Мариуполе и «Ингаз» в Одессе. Их временную неработоспособность глава TSMC связывает с событиями, начавшимися 24 февраля 2022 г.

Таинственные источники

Си-Си Вэй не стал уточнять, какие именно страны стали источником высокочистого неона для TSMC и заменили компании в этом плане Украину. Это вполне может быть Китай, несмотря натянутые отношений между Тайванем и Поднебесной. Оба украинских завода не работают с весны 2022 г., и их китайские конкуренты сразу попытались захватить освободившуюся нишу, не забыв попутно задрать цены. Как следствие, в течение всего 2022 г. мировые цены на высокочистый неон были в 20 раз выше в сравнении с расценками на январь 2022 г.

TSMC уверяет, что дорогостоящий неон не должен сильно отразиться на расценках компании, то есть производство чипов на ее фабриках если и подорожает, то несильно. Как именно компания собирается удержать цены, пока неясно, но Си-Си Вэй намекнул, что TSMC попытается взять количеством. По его словам, пока в одних сферах (в компьютерной и «смартфонной) наблюдается падение продаж и, как следствие, падение заказов на выпуск соответствующих CPU, в автомобильной сфере, напротив, фиксируется рост заказов на чипы для бортового оборудования.

Азиатские партнеры не помогают

Остановка «Криоина» и «Ингаза» больно ударила по индустрии производства полупроводников, и восполнить нехватку неона в настоящее время пытаются многие компании. Так, в январе 2023 г. CNews писал о резком увеличении темпов синтеза этого газа на заводах южнокорейской компании ТЕМС – она не только нарастила объемы производства высокочистого неона, но и снизила отпускные цены на него.

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Инициатива ТЕМС была лучом надежды для TSMC и прочих контрактных вендоров микросхем, но по прошествии четырех месяцев они по-прежнему вынуждены переплачивать за этот газ. Не исключено, что ТЕМС работает в первую очередь в интересах компаний своей страны – у Samsung, к примеру, тоже есть заводы по выпуску микросхем, и она является одним из основных конкурентов TSMC. SK Hynix – тоже клиент ТЕМС, поскольку в ее владении есть производственные мощности по выпуску микросхем памяти.

TSMC, в целом, не очень хочет зависеть от других стран в плане поставок необходимого ей сырья. Чтобы не переплачивать иностранным партнерам, она ищет способы перехода на неон, синтезируемый тайваньскими компаниями – процесс запущен в ноябре 2022 г., и на реализацию задуманного компания выделила пять лет.

А что же Россия

Россия тоже имеет виды на мировой рынок высокочистого неона. Еще летом 2022 г. российские власти говорили о планах по обеспечению выпуска 25% глобального объема этого газа в течение 2023 г.

Об этом заявлял глава Минпромторга Денис Мантуров в рамках совещания Президента России Владимира Путина с членами российского Правительства. На момент публикации материала о размерах российской доли на рынке неона известно не было.