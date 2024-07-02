Газпром запускает завод по производству космических аппаратов

Сборочное производство космических аппаратов «Газпром СПКА» начнет работу уже в текущем месяце, а в следующем году там планируют выпускать по два аппарата в неделю. Первые спутники будут созданы в рамках сотрудничества с частными компаниями — сейчас такие планы обсуждаются.

Запуск завода

Первые спутники создадут в рамках сотрудничества с частными компаниями. Об этом сообщил в конце июня 2024 г. изданию ТАСС первый заместитель гендиректора «Газпром СПКА» Сергей Масалов. Сборочное производство космических аппаратов (СПКА), организуемое компанией «Газпром СПКА» начнет работу в июле и в 2025 г. планирует выйти на производство двух спутников в неделю.

«В августе 2024 г. «Газпром СПКА» планирует два малых аппарата уже поставить на стапеля и начать испытания. То есть завод уже начнет функционировать недели через две т.е. в этом месяце», - сказал первый заместитель гендиректора «Газпром СПКА» Сергей Масалов.

Aiartgenerator Российский мировой лидер по добыче природного газа запустит завод по производству космических аппаратов

На заседании межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности Масалов уточнил, что первые спутники будут созданы в рамках сотрудничества с частными компаниями - начиная с 2025 г., они рассчитывают выйти на производство ста малых аппаратов в год. Масалов добавил, что в настоящее время идет обсуждение планов с коллегами из частных компаний - они планируют в 2025 г. выйти на два спутника в неделю.

Спутниковая группировка России

Российская спутниковая группировка превысила 240 космических аппаратов. При этом в 2024 г. будет запущено еще более 100 спутников. Со слов вице-премьера России, главы Минпромторга Дениса Мантурова, для наращивания отечественной орбитальной группировки в 2024 г. уже запущено более 20 космических аппаратов. До конца этого года планируется запуск еще более 100 космических аппаратов. Таким образом, в 2024 г. в общей сложности ожидаем запуска 123 аппаратов, в том числе 70 малых.

Это распространяется и на сегмент спутниковой связи. Именно благодаря ей доступ к высокоскоростному интернету могут получить жители сельских и труднодоступных территорий нашей страны, что, в конечном счете, оставит проблему цифрового неравенства позади. Развитие спутниковой связи предусмотрено новой стратегией развития телеком-отрасли на период до 2035 г.

В конце 2023 г. Президент России Владимир Путин поручил снизить цену запуска космических аппаратов на орбиту, а также существенно нарастить состав российской орбитальной группировки, в 2022 г. она включала в себя 102 аппарата. Путин подчеркнул, что это обязательное принципиальное условие для ускоренного форсированного развития рынка космических услуг. Эти вопросы нужно учесть, в том числе в рамках работы по созданию нашей новой ракетной техники, подчеркнул президент.

На наращивание отечественной спутниковой группировки будет направлено 116 млрд руб., о чем сказал Президент России Федеральному собранию в начале 2024 г. Средства пойдут как на создание необходимой инфраструктуры, так и на инвестиции в непосредственные разработки.

К 2030 г. будет запущено 737 низкоорбитальных спутников, которые позволят повысить скорость интернета по всей стране. Уже в 2025 г. Правительство России планирует запускать на орбиту до 12 ракет в год, в каждой из которых может помещаться до 15 спутников. Летом 2023 г. уже были успешно запущены три низкоорбитальных спутника.

Производство космических аппаратов

Развитие космической отрасли – приоритетная задача для России, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

При производстве, создаются две версии космического аппарата: структурно-термическая модель (СТМ) и инженерная модель (ИМ). Эти аппараты подвергаются жестким испытаниям, чтобы воспроизвести условия, ожидаемые при запуске, проверить правильность работы всех подсистем спутника и обеспечить их совместимость с ракетой-носителем и ее наземными системами. Может быть построена квалификационная модель для проверки работоспособности системы с хорошим запасом. Спутник проходит испытания на воздействие окружающей среды, включая термовакуумные испытания, в ходе которых спутник помещается в вакуумную камеру с имитатором солнца для воспроизведения экстремальных колебаний температуры, наблюдаемых в космосе. Вибрационные и акустические испытания воспроизводят условия запуска. Во время вибрационных испытаний космический аппарат постепенно встряхивают с разной силой на вибрирующем столе или шейкере. Создаваемые условия на 25% тяжелее тех, что ожидаются при старте. Во время акустических испытаний космический аппарат помещается в реверберационную камеру и подвергается воздействию очень сильного шума, аналогичного тому, с которым он столкнется во время запуска.

После того как конструкция доказана и прошла критическую экспертизу, создается летная модель (ЛМ) спутника. Именно он отправится в космос. Промышленники поставляют различные элементы, которые получает и интегрирует генеральный подрядчик. Снова проверяются электрические системы, чтобы убедиться, что электрические сигналы, генерируемые одной частью космического аппарата, принимаются и понимаются другой, а также обеспечивают связь с наземными системами. В ходе заключительных испытаний также проверяется программное обеспечение (ПО): оно должно охватывать все режимы работы и процедуры полета, а также обеспечивать корректную обработку информации. Также проверяется навигация и наведение. Этапы квалификации и приемки могут занять более двух лет. После успешного завершения приемочных испытаний космический аппарат готов к транспортировке на космодром.