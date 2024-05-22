РЖД и «Ред Софт» объявили о сотрудничестве

В рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» «Российские железные дороги» (РЖД) и отечественный разработчик «Ред Софт» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписантами выступили заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин и заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

Соглашение предполагает взаимодействие сторон в области информационных технологий, направленное на цифровую трансформацию транспортной отрасли в условиях импортозамещения программного обеспечения.

Важным направлением работы станет обмен опытом и знаниями, связанных с разработкой и использованием информационных технологий с целью укрепления технологического суверенитета ИТ-инфраструктуры предприятия и популяризации перехода на российское программное обеспечение в целом. Стороны также будут сотрудничать в целях развития системы профессионального образования железнодорожного транспорта с учетом компетенций цифровой экономики.

РЖД и «Ред Софт» ведут сотрудничество с 2018 г. За это время удалось успешно реализовать пилотные проекты и внедрения в эксплуатацию операционной системы «Ред ОС» в структурах корпорации.

Заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин, сказал: «Полноценная и всеобъемлющая миграция ИТ-инфраструктуры РЖД на отечественное программное обеспечение является первоочередной задачей в свете реализации программы импортозамещения. В этом смысле совместная работа с ведущими российскими разработчиками повысит эффективность в ходе реализации проекта по переходу на отечественные продукты. Партнерство с «Ред Софт» уже дает ожидаемые результаты. Продолжим развивать взаимовыгодное сотрудничество».

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт», отметил: «В текущих условиях перевод субъектов критической информационной инфраструктуры на отечественные продукты является важнейшим этапом в достижении технологического суверенитета страны. Мы накопили ценную экспертность в реализации комплексных проектов по импортозамещению и уже делимся ей с самыми крупными потребителями российского ПО, в том числе с РЖД. Соглашение нацелено на углубление нашего взаимодействия, которое на данный момент развивается по нескольким направлениям. Сотрудничество с крупнейшим игроком транспортной отрасли позволяет нам не только получить уникальный опыт, но и продолжить развитие экосистемы продуктов «Ред Софт» в соответствие с потребностями этого сектора экономики».