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IVA Technologies и РЖД заключили соглашение о сотрудничестве

Российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве.

Платформа IVA используется для проектов, связанных с использованием передачи аудио- и видеосигналов, а также в качестве корпоративной платформы видеосервисов РЖД.

Флагманское решение IVA Technologies объединило сотрудников транспортной компании по всей России. Главными требованиями РЖД при выборе платформы ВКС были обеспечение высокого уровня безопасности и отказоустойчивости, создание условий для непрерывности бизнес-процессов, интеграция с используемой системой телефонии, корпоративными справочниками, почтовыми клиентами. Немаловажным критерием было наличие программ обучения и собственной технической поддержки.

За 2023-2024 гг. компания РЖД провела на платформе IVA более 11, 5 тыс. мероприятий, в которых за все время было порядка 400 тыс. подключений. Пользователи отметили удобный и интуитивно понятный интерфейс, широкий функционал, а также надежную работу даже в местах с нестабильным интернет-соединением.

Заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин сказал: «У крупных корпораций высокие требования к организации бизнес-коммуникаций – импортонезависимость, непрерывность процессов и высокий уровень безопасности. Нам же нужно было дополнительно учесть специфику компании – географический размах, потому что РЖД представлена во всех регионах страны. С учетом стратегических целей цифровизации была выбрана компания IVA Technologies. Платформа видеосервиса на базе отечественного программного обеспечения объединила сотрудников РЖД по всей России – от Калининграда до Владивостока. Сегодняшнее подписание соглашения – закономерный шаг в развитии отношений с компанией IVA Technologies и новый этап нашего дальнейшего плодотворного сотрудничества».

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Импортонезависимость

Генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский сказал: «Это был сложный и амбициозный проект. Флагманский продукт ВКС IVA был установлен на компьютере практически каждого сотрудника РЖД по всей России. Мы реализовали масштабный серверный кластер для обеспечения отказоустойчивости системы во всех часовых поясах, настроили целый ряд уникальных интеграций с внутренними системами заказчика. Подтверждение партнерских отношений с крупнейшей транспортной компанией мира – РЖД – дает значимый стимул к развитию возможностей корпоративных коммуникаций в нашей стране, а также способствует дальнейшему развитию отечественных инновационных технологий и технологического суверенитета».

Целями подписанного соглашения о сотрудничестве стали: разработка, внедрение и совместное продвижения цифровых продуктов в области корпоративных коммуникационных сервисов, а также разработка умных технологичных продуктов, создание передовых сервисов и развитие технологий искусственного интеллекта, направленное на повышение эффективности и производительности корпоративных коммуникаций.

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