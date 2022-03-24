«Базальт СПО» предложила бесплатную ОС Simply Linux пострадавшим от санкций Microsoft

Российская компания «Базальт СПО» предоставила право бесплатно использовать операционную систему Simply Linux всем организациям и частным лицам, которые пострадали от санкций Microsoft. ОС можно свободно скачать с сайта компании, установить на неограниченное число компьютеров и использовать для работы и досуга. Акция «Базальт СПО» поможет продолжить в привычном режиме работать и отдыхать с помощью компьютера, не потратив ни рубля на замену ПО.

«Мы хотим поддержать каждого человека и каждую организацию, которые сейчас испытывают беспрецедентно жесткое санкционное давление разработчиков зарубежного софта, – сказал Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО». – Операционная система Simply Linux всегда была самой «домашней» из семейства ОС «Альт», но она вполне пригодна для оснащения рабочих мест сотрудников. Она обладает всеми возможностями привычной пользователям Windows: современная, функциональная, интуитивно понятная и очень удобная. Вместе с Simply Linux пользователь получает набор прикладных программ для повседневных нужд, поэтому домашнее и рабочее место можно полностью укомплектовать буквально за несколько часов. Акция «Базальт СПО» для российских пользователей останется бессрочной независимо того, как в дальнейшем зарубежные софтверные компании будут взаимодействовать с нашим ИТ-рынком».

Операционная система не внесена в Единый реестр российских программ и баз данных, поэтому она подойдет организациям, к которым не предъявляются требования использовать ПО из реестра.

Среди преимуществ операционной системы Simply Linux: обновления осуществляются из репозитория «Сизиф», находящегося на территории и под юрисдикцией России; «коробочная» ОС подходит для выполнения многочисленных стандартных офисных задач, она поддерживает основную часть современного оборудования; имеет понятный и комфортный для работы интерфейс, ее легко установить, с ней просто взаимодействовать; безопасна и защищена от вирусов и вторжений; совместима с популярным российским ПО.

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Simply Linux можно установить бесплатно в любой организации. Она легка в использовании, нетребовательна к ресурсам, функциональна и надежна, говорят в «Базальт СПО». В комплект входит более тридцати программ для выполнения повседневных офисных задач, а также драйверы устройств. Язык интерфейса ОС и прикладного ПО – русский.

ОС Simply Linux работает на компьютерах с наиболее популярными зарубежными и российскими процессорами, поэтому ее можно установить практически на любой ПК. В числе поддерживаемых аппаратных платформ: x86 (32-разрядные процессоры Intel и AMD); x86_64 (64-разрядные процессоры Intel и AMD); aarch64 (64-разрядные процессоры ARMv8 и совместимые с ними); e2kv3/e2kv4/e2kv5 (процессоры «Эльбрус»); riscv64 (64-разрядные процессоры RISC-V).